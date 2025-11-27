Митата и други фактори тласкат икономиката на САЩ към "твърдо приземяване"

Търговските мита и други фактори тласкат икономиката към "твърдо приземяване". За слабостта на американската икономика говори не само трендът на трудовия пазар, но и фактът, че търговците поемат удара върху маржовете си, а не го прехвърлят на крайните потребители. Това сигнализира за по-нататъшна слабост, каза Даниел Василев, икономист от Admirals, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Търговците са склонни да поемат удара от митата върху маржовете си, защото ако увеличат цените за крайните потребители, продажбите ще спаднат, което сигнализира за по-нататъшна слабост на икономиката. Не очаквам меко приземяване, особено ако митата се влошат“, каза икономистът. Традиционно търговците на дребно назначават повече служители през ноември и декември в рамките на празничния сезон, но в момента не се наблюдава такава тенденция, което е индикатор за слабост на американската икономика.

По думите му Федералният резерв е в трудна ситуация, тъй като пазарите очакват понижаване на лихвите, но решенията му се базират на стари данни, а други индиректни показатели сочат към сериозни икономически проблеми.

„Федералният резерв винаги гледа в огледалото за обратно виждане, тъй като решенията му се вземат на базата на данни за задни периоди. Това го поставя в трудна ситуация, особено когато пазарите очакват понижаване на лихвите, а косвените данни сочат към много сериозни икономически проблеми през последните месеци“, коментира Василев.

Според него Фед плавно се насочва към „хлабава“ политика, която се изразява в понижаване на основния лихвен процент и начало на количествените улеснения, които може би вече са напът.

