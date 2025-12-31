Крадци проникнаха в трезора на германска банка и откраднаха пари и бижута за милиони

Крадци са се възползвали от спокойния коледен период, за да проникнат в трезора на германска търговска банка и да задигнат пари и ценности на стойност най-малко 10 млн. евро от сейфовете на клиентите, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Извършителите пробили дебела бетонна стена в клон на банката Sparkasse в западния град Гелзенкирхен, след което разбири няколко хиляди сейфа и откраднали сумата, оценявана на десетки милиони евро, съобщи полицията в изявление.

Повечето магазини и банки в Германия затварят през коледния период, който започна от Бъдни вечер, 24 декември, и полицията открила дупката, едва след като в ранните часове на понеделник, 29 декември, се задействала пожарната аларма. Десетки разгневени клиенти се събраха пред банката и скандираха: „Пуснете ни да влезем!“.

„Снощи не можах да заспя. Не получаваме никаква информация“, заяви мъж пред телевизия Welt, докато чакаше пред клона, и допълни, че използва сейфа от 25 години и че в него се намират спестяванията му за старост.

Друг мъж каза, че използвал сейфа си, за да съхранява пари в брой и бижута на семейството си.

Полицията съобщи, че очевидци са видели няколко мъже в събота вечер да носят големи чанти по стълбището на съседен паркинг.

Съобщава се и за черно Audi RS 6, което потеглило от гаража рано сутринта в понеделник с маскирани мъже вътре. Регистрационният номер на автомобила бил на открадната кола в Хановер, на повече от 200 км североизточно от Гелзенкирхен, съобщи полицията.