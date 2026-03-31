Иран порази голям петролен танкер край бреговете на Дубай след поредните заплахи на Тръмп

Иран атакува и подпали танкери край бреговете на Дубай в понделник, а президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че страната му ще унищожи енергийните заводи и петролните кладенци на Техеран, ако не отвори Ормузкия проток, предава Ройтерс.

Ударът срещу плаващия под флага на Кувейт кораб „Ал-Салми“ е поредната атака срещу търговски кораби с ракети или дронове в Персийския залив и Ормузкия проток, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари.

Цените на суровия петрол за кратко нараснаха отново след атаката срещу танкера, превозващ около 2 млн. барела петрол на стойност над 200 млн. долара по сегашните цени.

Собственикът на кораба Kuwait Petroleum Corp съобщи, че атаката е била извършена рано във вторник, като е предизвикала пожар и е повредила корпуса, но няма съобщения за пострадали.

По-късно властите в Дубай заявиха, че са успели да овладеят пожара след атаката с дронове срещу танкера. Няма съобщения за пострадали, допълниха те.

Ръстът на цените на петрола и на горивата започва да натежава върху финансите на американските домакинства и се превръща в политическо главоболие за Тръмп и неговата Републиканска партия преди междинните избори през ноември. Те обещаха да намалят цените на енергоносителите и да увеличат производството на петрол и газ в САЩ.

Средната цена на бензина в САЩ премина прага от 4 долара за галон за първи път от над три години в понеделник, сочат данни на компанията за следене на цените GasBuddy, след като затягането на световните доставки тласна цената на американския лек суров петрол над 101 долара за барел.

Военни пристигат в региона, докато преговорите продължават

Атаките от двете страни не показват признаци на забавяне, а опасенията от разширяване на конфликта нарастват.

През последните дни подкрепящите Иран хути влязоха във войната, като изстреляха ракети и дронове срещу Израел, а Турция съобщи, че балистична ракета, изстреляна от Иран, е навлязла в турското въздушно пространство, преди да бъде свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

Израел извърши ракетни удари срещу военна, по думите му, инфраструктура в Техеран и инфраструктура, използвана от подкрепяната от Техеран „Хизбула“ в Бейрут, при което черен дим се издигна над ливанската столица.

Взривове бяха чути в части от източен и западен Техеран минути след като Израел отправи предупреждение за предстоящи удари в града, съобщи иранската осведомителна агенция Tasnim. Жители на източния квартал „Пирузи“ информираха за спиране на тока след взривовете, а официални представители от иранското Министерство на енергетиката започнаха усилия за възстановяване на електрозахранването, допълни агенцията.

Израелската армия съобщи във вторник, че четирима войници са били убити в Южен Ливан, същия район, където трима миротворции на ООН от Индонезия бяха убити при два отделни инцидента през последните дни.

