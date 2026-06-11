Износът на българските военни заводи за последните 4 години е 6 млрд. евро

Едва ли е възможно правителството да забрани на частните производители на военна продукция да изнасят за страни от НАТО. Това е сложен и проблемен сценарий, най-вече за българската военна индустрия, тъй като става дума за огромни продажби - за последните четири години износът на българските военни заводи достига 6 млрд. евро. Това коментира Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Българската военна индустрия продава своите продукти на тези, които плащат - това са западноевропейските страни и САЩ, частично Полша и Чехия. Те плащат основно за муниции от България, поясни той.

Според Безлов с хода да спре военната помощ за Украйна министър-председателят Румен Радев и неговата партия се опитват да покажат на част от електората си, който е проруски ориентиран, че променят ситуацията.

„Българската военна индустрия имаше силно влияние в началото на войната в Украйна, когато страната ни като най-големия производител в Европа на съветски муниции беше ключова за Украйна, но ситуацията се промени, тъй като Киев замени артилерийските системи с натовски стандарти.“

Поради това България вече не е толкова голям фактор, тъй като все още нямаме достатъчно големи обеми продукция на муниции по натовски стандарти, отбеляза Безлов.

Страната ни ще запази износа си към Третия свят, където има съветски оръжейни системи, но не е същото като в началото на войната в Украйна, добави той.

Вижте целия разговор във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.