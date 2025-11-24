Финтех компанията Capital.com разширява дейността си в България

Capital.com разширява дейността си в България с откриването на нов офис в столицата на фона на увеличение на броя на служителите в страната с 51% през последната година. Това съобщи финтех компанията в понеделник.

Основаната през 2016 г. фирма, чиято централа се намира в Кипър, планира да инвестира до 5 млн. евро в оперативната си инфраструктура, за да създаде център за върхови постижения в обслужването на клиенти. Надеждите са българският хъб „да постави златния стандарт за качество на услугите, бързина на реакция и многоезична поддръжка, играейки ключова роля в обслужването на клиенти по целия свят, като същевременно насърчава култура на сътрудничество, учене и стремеж към съвършенство“, посочват от ръководството на Capital.com.

„България е важна част от нашата история на растеж от години“, посочва Юджийн Лемеш, главен директор „Човешки ресурси“ в компанията. „Укрепихме дейността си с нов офис в един от най-желаните бизнес райони на София и увеличихме екипа си с над 50%. Но това е само началото. Като част от стратегията ни за изграждане на специализирани центрове за върхови постижения в рамките на компанията, ще инвестираме до 5 млн. евро, за да създадем световноизвестен център за обслужване на клиенти в България. Комбинирайки водещи технологични таланти в Полша с изключителна клиентска поддръжка в България, позиционираме нашите екипи по технологии и операции да обслужват трейдърите по-добре, по-бързо и по-умно от всякога“, добавя той.

Capital.com управлява специализирани хъбове за своите основни функции - център за върхови постижения в обслужването на клиенти в България и технологично-инженерен хъб в Полша. Технологичният хъб на компанията в Полша вече наброява над 430 служители, докато екипът в София е нараснал с 51% през последната година и достига 100 души.

Разширяването на българския хъб се ръководи от Елпида Гаврил, глобален ръководител „Операции“, която отговаря за всички оперативни функции, включително обслужването на клиенти в рамките на групата.

Компанията разполага с над 1100 служители на 11 локации, включително Лондон, Дубай, Лимасол и Мелбърн. Тя отбеляза силно трето тримесечие с общ обем на търговията от 744 млрд. долара. Въпреки сезонното забавяне, търговията с няколко класа активи продължи да бележи ръст.