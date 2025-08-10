Световна имотна банка ще се възползва от предстоящия бум на токенизирането на имоти

В смела крачка, която е сигнал за следващата фаза на цифровата революция в глобалното финансиране на недвижими имоти, базираната в Маями компания World Property Ventures, специализирана в разработването на технологии в областта на недвижимите имоти, обяви най-новия си бизнес в процес на развитие - World Property Bank (Световна имотна банка - бел. ред.), пише онлайн изданието World Property Journal.

Компанията оперира на пресечната точка между недвижимите имоти, финансите на Wall Street, иновациите на Силициевата долина и новото развитие, предлагано от Службата за перспективни изследователски проекти за отбрана (DARPA).

World Property Bank, която се очаква да заработи през 2026 г., ще работи като регулирана от Комисията за ценните книжа и борсите дигитална инвестиционна банка, специализирана в структурирането, създаването и емитирането на токенизирани недвижими имоти от институционален клас. Нейните предложения ще обхващат дългови, капиталови, кредитни инструменти и деривативни ценни книжа, всички превърнати в токени на основата на блокчейн, предназначени да осигурят прозрачност, ликвидност и ефективност в голям мащаб.

Неред с това World Property Bank ще пусне за първи път и собствена цифрова борса, World Property Exchange, за да улесни търговията с тези токени, обезпечени с недвижими имоти, в напълно цифровизирана и ликвидна среда. Банката ще оперира и Real Estate Predictions, децентрализиран пазар за прогнози, който използва прогнози, събрани от множество източници, за да предвиди бъдещите тенденции на имотния пазар, цените на активите и макроикономическите показатели за риск, като по този начин на практика ще предостави на инвеститорите вероятна представа за бъдещето на световните имотни пазари.

„Нашата мисия е да изградим цифровата инфраструктура, която ще захранва капиталовите и инвестиционните пазари на бъдещата икономика, задвижвана от изкуствен интелект“, коментира Майкъл Герити, основател и главен изпълнителен директор на World Property Ventures. „Проектираме нова финансова архитектура, в която инструментите, свързани с недвижимите имоти – деривати или директен капитал, стават токени, които могат да се програмират и търгуват при поискване. Това не е само постепенна еволюция, а преструктуриране на самата икономика на недвижимите имоти в света“, допълва той.

Прогнозите за индустрията бързо започват да отговарят на виждането на Герити. Според водещи анализатори пазарът на токенизирани недвижими имоти се очаква да нарасне до 3 трлн. долара в световен мащаб до 2030 г., което представлява зашеметяващ съставен годишен ръст от 49% спрямо 120 млрд. долара, на колкото се оценяваше през 2023 г. Тази цифра не включва дълговете в сектора на недвижимите имоти, които според прогнозите на Deloitte ще достигнат 2,39 трлн. долара в токенизирани заеми и секюритизации до 2035 г. Това ще доведе до обща възможност за токенизация на недвижимите имоти в дългове и капитал до близо 6 трлн. долара през следващото десетилетие.

World Property Bank се насочва и към друг бързо развиващ се сектор – пазарите за прогнози. Децентрализираните платформи за прогнози, които някога се считаха за периферни, днес печелят доверието на институционалните инвеститори, като се очаква секторът да надхвърли размера от 100 млрд. долара до 2025 г. благодарение на търсенето на спекулативни сделки, основани на данни, консенсус за цените в реално време и алгоритмични инструменти за управление.

„В периоди на значителни промени в индустрията се печелят и губят огромни състояния, често за сметка на утвърдените участници“, казва Герити. „Индустрията на имотните капиталови пазари навлиза в такъв момент. World Property Bank, собствената ѝ борса за токени и пазарът за прогнози се разработват, за да бъдат лидери в този нов световен ред“, допълва той.

В момент, когато световният имотен пазар е на прага на радикална промяна, предизвикана от изкуствения интелект, автоматизацията и децентрализираните финанси, World Property Bank може би се появява в подходящия момент. Тя е в позиция не само да предизвика утвърдените играчи в бранша, но и да преобразува финансовата структура на икономиката на световния пазар на недвижими имоти, оценяван на 654 трлн. долара.