Квартирите в Прага стават все по-популярни и привличат инвеститори и наематели

Към юни 2025 г. в Прага е имало 4598 модерни апартамента под наем в 81 проекта, сочат данни от доклад за жилищата под наем в чешката столица на консултантската компания Savills. Той е съсредоточен върху сектора на жилищата под наем, притежавани от институционални инвеститори, и е известен като built-to-rent, или жилища, които се строят с цел отдаване под наем.

Най-голяма е концентрацията на такива жилища в пети и девети район на Прага. Все повече хора търсят професионално управлявани апартаменти, които предлагат гъвкавост и по-висок стандарт на обслужване. В резултат на това повечето жилищни сгради са напълно заети, а потенциалните наематели понякога трябва да се запишат в списъци с чакащи.

Най-големите играчи на пазара в Прага са AFI Europe, Arcibiskupství pražské (Архиепископия на Прага) и Zeitgeist Asset Management.

„От гледна точка на дългосрочните инвестиции наемите на жилища представляват привлекателен и стабилен актив. Освен това те предлагат гъвкави стратегии за излизане от пазара, включително възможността за продажба на отделни апартаменти“, коментира Марек Пьол, ръководител на отдел „Оценки“ в Savills. „Проектите в централните градски райони са особено привлекателни за младите наематели, които иначе не биха могли да си позволят да притежават жилище в тези райони. Това прави наемите не само привлекателна инвестиционна възможност, а и важно средство за осигуряване на достъпни жилища в големите градове“, допълва той.

„След рекордната 2023 г., когато 894 жилища бяха завършени в Прага, темпото се забави, като през 2024 г. бяха добавени 782 жилища – спад с 13%. През първата половина на 2025 г. на пазара излязоха още 448 апартамента, но очакваме ново забавяне през втората половина на годината. Въпреки това секторът все още расте значително по-бързо, отколкото преди 2021 г.“, отбелязва Ленка Пехова, старши анализатор в Savills.

От общо 81 жилищни сгради 70% имат по-малко от 50 жилища. Само 14 проекта предлагат сто или повече апартамента. Най-често срещаните разпределения са студиа и апартаменти с една спалня, които заедно съставляват близо 80% от пазара. По-големите разпределения остават ограничени, като апартаментите с две спални съставляват 18% от предлагането, а тристайните жилища – само 4%.

Докато средният месечен наем без такси за услуги е останал стабилен за по-малките апартаменти, наемите за по-големите жилища са се увеличили с 15% на годишна база.

„През 2026 г. се очаква да бъдат завършени над 1100 жилища. В момета 1902 жилища са в процес на строителство, а други 3400 ще започнат да се строят в рамките на следващите две години“, казва Ленка Пехова.

Въпреки временното забавяне в завършването на проектите, перспективите остават положителни. Интересът на инвеститорите нараства и се появяват нови проекти. Built-to-Rent секторът се превръща в утвърдена част от жилищния пазар в Прага и повишава стандарта на живота под наем в града, допълва тя.