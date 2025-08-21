Покупката на жилище в най-добрия град за живот в света струва повече от всякога

20-те години на 21-и век са благосклонни към Копенхаген. През последните няколко десетилетия в датската столица бяха създадени изцяло нови квартали и съживени по-стари, пише Wall Street Journal.

Това дългосрочно начинание премина праг миналата година със завършването на нова линия на метрото, свързваща два от най-новите квартали – „Нордавн“ на мясото на бившото пристанище, и Карсберг сити, създаден във и около стария пивоварен комплекс. През юни тези усилия дадоха международни плодове, когато градът беше определен за най-доброто място за живеене в света от Economist Intelligence Unit, свързан с британското списание Economist.

Титлата му беше присъдена в момент на повишена видимост за Дания. През юли Копенхаген пое шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, което го превърна във фактически говорител и официален домакин на блока. През юни средната продажна цена на апартаментите в Копенхаген, които са преобладаващият тип жилища в града, достигна нов връх от 62 170 датски крони на квадратен метър, или около 9700 долара на кв. м, според датският сайт за недвижими имоти Boligsiden.

Оле Хекеруп, главен изпълнителен директор на Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), асоциацията на агенциите за недвижими имоти в страната, казва, че динамичният пазар е резултат от ниските лихвени проценти и високата заетост. С население от малко под 2 милиона души районът на Копенхаген и околностите му е дом на мултинационални гиганти като Maersk, една от най-големите корабни компании в света, и Novo Nordisk, фармацевтична компания, известна в момента с производството си на лекарства против затлъстяване. Почти една трета от населението на страната живее в града.

Докато в предградията на север от Копенхаген в момента има някои скъпи имоти, включително две необявени вили за продажба на цена малко над 30 млн. долара, почти целият Копенхаген и околностите му, където дори през 80-те години на миналия век все още имаше осатъци от жилища с общи бани, е придобил усещане за просперитет.

Хекеруп, роден в Копенхаген, днес е на 54 години и си спомня как в края на 90-те години на миналия век, преди обновяването на града, „единствените кранове, които виждахме, бяха за бънджи скокове“. Сега, след като „Нордавн“ и „Карлсберг“ са построени, запълнени и до голяма степен продадени, а някога занемарените градски райони предлагат апартаменти за милиони долари, всички погледи са насочени към Линетхолмен, нов изкуствен полуостров, планиран за крайбрежна зона недалеч от „Нордавн“. Той ще бъде квартал с около 20 хил. жилища, но заинтересованите купувачи ще трябва да чакат до 2060 г., за да започнат да търсят дом.

Hambros Alle – най-скъпата улица в Копенхаген

Хелеруп е първото от селищата в Уиски Белт, крайбрежна ивица от предградия северно от града, разположена по протежението на Оресунд, пролива, който разделя Дания от Швеция. Хелеруп отдавна се радва на най-доброто от двата свята, като се гордее с величествени вили в предградията на разстояние, което може да се измине с велосипед от историческия център на града. През 2024 г. на обградената от дървета улица Hambros Alle в Хелеруп продажбите на жилища са достигнали средни цени от почти 28 хил. долара на кв. м, повече от всяка друга жилищна улица в Копенхаген и околностите му.

„Нордавн“ – най-скъпият квартал в Копенхаген

„Нордавн“ – новият квартал на брега на морето с преустроени стари къщи и ново строителство, беше в процес на изграждане дълги години. Сега там се намират нови ресторанти със звезди „Мишлен“, първокласни архитектурни студиа и луксозни апартаменти. През 2024 г. продажбите на апартаменти тук достигнаха близо 13 хил. долара на кв. м, най-високото ниво в района.

Шарлотенлунд – най-скъпото предградие на Копенхаген

Най-скъпото предградие на Копенхаген, което изпреварва с малко „Хелеруп“, е Шарлотенлунд, почти изцяло заето от еднофамилни къщи. Според сайта Boligsiden средната продажна цена на имот в предградието през 2024 г. е била почти 11 800 долара на кв. м.

„Фредриксберг“ – районът на Копенхаген с най-силния ръст на цените

„Фредриксберг“, градска зона, която технически е самостоятелна община, е изцяло заобиколена от Копенхаген. Това придава на общността, която иначе се вписва безпроблемно в града, определен престиж, а живописната ѝ смесица от вили, апартаменти и градски къщи я е превърнала в най-популярния район в града и околностите му с ръст на средната продажна цена от 51% между 2019 и 2024 г., сочат данни на Finance Denmark.