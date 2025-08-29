Нова Зеландия обмисля да смекчи забраната за покупка на жилища от богати чужденци

Нова Зеландия обмисля да позволи на някои богати чужденци да купуват луксозни жилища, като направи изключение от сегашната забрана за чуждестранни купувачи с цел да привлече повече инвеститори с високо нетно богатство, пише Bloomberg.

Очаква се коалиционното правителство да обсъди предлаганата промяна на заседание на кабинета в понеделник, съобщават запознати с въпроса източници. Ако мярката бъде одобрена, вероятно скоро след това ще последва официално съобщение, казват източниците.

Изключението ще важи за къщи на цена от най-малко 5 млн. новозеландски долара (3 млн. щатски долара) и ще бъде ограничено до притежателите на т. нар. „златни визи“, казват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като не са упълномощени да говорят публично. Евентуалните промени няма да влязат в сила до края на годината, когато реформите в Закона за чуждестранните инвестиции се очаква да се превърнат в закон.

През април Нова Зеландия поднови програмата си за златни визи, наречена Active Investor Plus, за да привлече повече хора с високо нетно богатство и да съживи слабата си икономика. Подновяването на визите съвпадна с повишеното геополитическо напрежение в света, което засили интереса на богати хора, търсещи убежище. Но участници в програмата получиха забрана да купуват имоти в страната.

Към 8 август бяха постъпили 267 заявления за златна виза, които обхващаха 862 души, това се равнява на възможна обща минимална инвестиция от 1,63 млрд. новозеландски долара, сочат данни на Имиграционната служба на Нова Зеландия. Около 40% от кандидатите са от САЩ.

От 2018 г. само граждани, данъчни резиденти и граждани на Австралия и Сингапур, поради търговски споразумения, могат свободно да купуват жилища в Нова Зеландия. Забраната беше въведена от тогавашния премиер Джасинда Ардърн поради опасения, че жилищата ще станат недостъпни и след скандала с продажбата на паспорти, в който беше замесен съоснователят на PayPal Питър Тийл.

През последните седмици политици намекнаха, че скоро ще бъде направено съобщение. Преди десет дни финансовият министър Никола Уилис каза пред Bloomberg Television в Ню Йорк, че „решение ще бъде взето от кабинета ни в следващите седмици“.