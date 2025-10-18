Американски предприемач строи жилища за украинци, принудени да напуснат домовете си

Руското нашествие в Украйна принуди милиони хора да напуснат домовете си, като разпръсна семейства в страната и чужбина. За мнозина тежките сражения в източната част на страната означават пренаселени убежища, легла на заем и избледняваща надежда, пише AP.

Но на около 650 км западно от фронтовата линия построено от частна компания селище близо до Киев предлага рядко срещано облекчение – стабилно жилище, лично пространство и достойнството на заключената врата.

Това е село Хансен. Редиците от модулни къщи осигуряват подслон на 2000 души, по-голямата част от които са били принудени да напуснат домовете си в окупираните територии. Децата карат колела по асфалтирани алеи, като минават покрай удобства като плувен басейн, баскетболно игрище, здравен център и училище.

Селото е създадено от Дел Лой Хансен, строителен предприемач от Юта, който от 2022 г. насам е вложил над 140 млн. долара в строителство и ремонт на къщи в цяла Украйна.

На 72 години той е готов да направи повече.

Нова мисия

Пристигането на Хансен в Украйна станало след публично преосмисляне. През 2020 г. той продал футболния си отбор от Мейджър лигата „Риъл Солт Лейк“ след съобщения за расистки коментари. Той отрече обвиненията в интервю за Associated Press, но допълни, че преживяването в крайна сметка му дало нова мисия.

„Преживях нещо болезнено, но то ми даде смирение. Това смирение ме доведе в Украйна“, казва Хансен.

Виждайки как хората губят всичко, той се почувствал длъжен да направи нещо. „За мен това не е благотворителност, а отговорност. Ако можеш да строиш, тогава го направи, не е редно само да гледаш отстрани“, отбелязва Хансен.

Сега той ръководи десетина проекта в Украйна, като разширява село Хансен, осигурява парична и друга помощ на възрастни хора и семейства и подкрепа на клиника за протези.

Планира да създаде гробище като почит за разселените хора и програма за достъпни жилища с нестопанска цел, която да бъде разширена на национално ниво.

Жилищната криза в Украйна е шокираща. Почти една трета от гражданите на страната са напуснали домовете си, включително 4,5 млн. души, регистрирани като вътрешно разселени лица.

Около източния град Днипро доброволци превръщат стари сгради в убежища, тъй като ежедневно пристигат евакуирани хора от разкъсвания от войната Донбас. Едно от местата, порутено общежитие от съветската ера, сега приютява 149 възрастни жители, повечето от които са на възраст между 70 и 80 години.

Финансирането идва от различни дарения – чуждестранна помощ, местни благотворителни организации и индивидуални дарения, включително пари в брой, доброволен труд или стари уреди и кутии с храна, които се събират, за да се отговори на спешните нужди.

„Наричам го просия – чукам на всяка врата и обяснявам защо всяка малка вещ е необходима“, казва Вероника Чумак, която ръководи центъра. „Но ние продължаваме. Мисията ни е да възстановим усещането за живот на хората“, допълва тя.

86-годишната Валентина Хусак била евакуирана от доброволци от благотворителна организация от Мирноград, известен с въгледобива си, след като руски артилерийски обстрел прекъснал водоснабдяването и електрозахранването. Тя загубила съпруга си и сина си преди войната.

„Може би ще се върнем у дома, а може би не. Важното е, че съществуват такива места, където към възрастните и самотните хора се отнасят с топлота и уважение“, казва тя.

Страна под натиск

Правителството на Украйна изпитва затруднения да финансира убежища и ремонти, тъй като бюджетът за оказване на помощ се огъва под безмилостните атаки с ракети и дронове срещу инфраструктурата.

Към края на 2024 г. 13% от украинските жилища са били повредени или унищожени, сочи оценка на ООН. Разходите за възстановяване на страната се оценяват на 524 млрд. долара, близо три пъти повече от брутния вътрешен продукт.

От юни насам Украйна е евакуирала над 100 хил. души от източната част на страната, като е разширила убежищата и транзитните центрове. Новите евакуирани получават извънредна държавна помощ в размер на 260 долара.

Евген Тузов, който помогнал на хиляди хора да намерят подслон по време на обсадата на Мариупол през 2022 г., казва, че много от тях се чувстват забравени.

„Понякога шестима непознати трябва да живеят заедно в една малка стая. За възрастните хора това е унизително“, отбелязва Тузов. „Това, което прави Хансен, е чудесно – да строи села, но защо ние не можем също да го правим?“, пита той.

„Хората тук нямат нужда от чудеса“

Хансен започнал работата си след посещение в Украйна в началото на 2022 г. Първоначално изпратил парична помощ на семействата, а след това използвал десетилетния си опит, за да построи модулни жилища.

16-годишният Микита Богомол живее в приемни апартаменти в Хансен с още седем деца и две кучета. Той избягал от южната област Херсон след руската окупация и наводненията.

„Животът тук е хубав. По време на окупацията беше ужасно. Войниците принуждаваха децата да посещават руски училища. Тук най-сетне се чувствам в безопасност, споделя Богомол.

Хансен посещава Украйна няколко пъти в годината. От Солт Лейк Сити той отделя по няколко часа на ден за видеоразговори, като научава новини за войната, координира помощта и лобира пред американските конгресмени.

„Строил съм жилища през целия си живот, но това е най-важното за мен. Хората тук не се нуждаят от чудеса, само от покрив над главата, сигурност и някой, който не се отказва от тях“, отбелязва той.

Малка част от необходимото

Миналата година Хансен продал част от бизнеса си за 14 млн. долара и казва, че цялата сума е отишла за Украйна.

Но приносът му е само малка част от необходимото. Тъй като цели градове са необитаеми, частната помощ остава жизненоважна, но недостатъчна.

Хансен се срещнал с президента Володимир Зеленски, който му благодарил за подкрепата на уязвимите общности. По-късно тази година Хансен ще получи едно от най-високите граждански отличия на Украйна – награда, която не е за него, както казва той.

„Нямам нужда от признание. Ако тази награда направи възрастните хора и бежанците по-видими, тогава има значение. В противен случай е просто медал“, отбелязва Хансен.