"Газпром" продава почивна станция в Сочи със собствен плаж

"Газпром" е обявил за продажба почивна станция със собствен плаж в Сочи, пише рускито издание "Комерсант". Търгът е обявен за 12 ноември, а цената, от която започва наддаването е 1,7 млрд. рубли (21,1 млн. долара). Причината за продажбата не са финансовите проблеми на предприятието, а желанието да се фокусира върху основната си дейност, пише изданието.

В същото време анализатори обръщат внимание, че в момента големи руски компании сключват дългосрочни договори с курорти, за да осигурят почивката на своите служители, и този имот е добра алтернатива.

Адвокатската кантора, която се занимава с продажбата на обекта, коментира, че през последните пет години "Газпром" е продала свои станции в Анапа, Сочи и Геленджик. Оттам очакват интерес към продажбата и определят цената като малко под пазарната. Един от възможните проблеми при продажбата е земята, върху която е построена. Тя е била дадена за безвъзмездно ползване по съветско време, а след това е оформен договор за наем до 2066 година. Според адвокатите документацията е оформена и едва ли би била пречка. Ако продажбата не стане от първия опит, "Газпром" ще може да продаде имота си за 1,5 млрд. рубли без проблем, уверени са анализатори.

В края на октомври "Газпром" съобщи за загуба в размер на 170 млрд. рубли (2,11 млрд. долара)за деветмесечието. Това е намаление спрямо първите девет месеца на 2024, когато компанията съобщава за 309 млрд. рубли загуби. Приходите остават без промяна - 4,27 трилиона рубли.