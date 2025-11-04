Най-големият производител на мека мебел у нас инвестира 11 млн. лв. в два нови проекта

Най-големият производител на мека мебел в България – компанията „Мебел стил“ от Търговище, която тази година празнува 30 години от създаването си, инвестира общо 11 млн. лв. в завод за сглобяеми дървени къщи Modera House и медико-естетичен център „Финесс“ в града, които вече работят.

Modera House е единственият завод в България, който разполага с пълната технология за производство на къщи по технологията ПРЕФАБ (от английската дума prefabricated), при която къщите се произвеждат до 90% готовност в завода и на място само се сглобяват. Прецизната работа в контролирана среда осигурява постоянна температура за материалите и по-внимателно следене на качеството на работата, отколкото ако се работи на строителен обект, обясниха Иво Илиев, производствен директор на „Мебел стил“, и Динко Данев, управител на Modera House.

Историята

Компанията за сглобяеми дървени къщи е 100% дружество на „Мебел стил“ и ще се финансира със 700 хил. лв. от международни фондове. Инвестицията е в размер на 7 млн. лв., като със средствата е закупена земя от 7000 кв. м, на която се намират производствена база с площ от 2500 кв. м и мострена зала и офиси с площ от 720 кв. м. На терена вече е изградена и мострена къща от 75 кв. м

Производствената сграда от 1968 г. е закупена през юни 2023 г. и е по-голяма от нуждите към момента, което дава възможност за бъдещ растеж, тъй като на пазара има търсене на такъв тип сгради, съобщи Данев. Любопитен факт е, че производственото хале на Modera House е най-дългото в Търговище със 167 м.

През ноември 2023 г. са поръчани машините – линия за производство на панели с дървена конструкция, а между септември 2024 г. и април тази година машините са доставени и инсталирани. Следва обучение на екипа от около 15 души за работа с този тип машини, което започва през септември миналата година и продължава до миналия месец. За целта служителите начело с Илиев и Данев посетили обектите на производителя на машините в Германия три пъти за една-две седмици и „откраднали занаята“, като произвеждали наравно с работниците в предприятието. Участвали са и в обучения за системите, които се вграждат в къщите, и имат сертификати за работа, като целта е клиентите да получат гаранции за качеството на труда им. В скоро време предстои посещение и на производствена база в Швейцария.

Снимка: Modera House

Тестовата къща с площ от 75 кв. м е произведена през октомври тази година и е завършена за един месец. По-голям проект от 100-200 кв. м би отнел 2 - 2,5 месеца. От ноември ще започне полагането на основите на първата къща за клиент в търговищкото село Стража. Тя е с площ от 75 кв. м, ще разполага и с 40 кв. м веранда и ще бъде използвана като основно жилище, съобщи Иво Илиев.

Засега Modera House ще произвежда къщи, предназначени за българския пазар, но планира през 2027 г. да започне производство за износ. Капацитетът на завода за момента е около десет къщи на година.

Къщите ще се строят от фирмата Modera Build, която е свързана с Modera House, като замисълът е клиентите да получават гаранция докрай – не само за производството на панелите, а и за строителството.

Ползи от дървените къщи

Сглобяемите сгради може да са с метална или дървена конструкция, а дървените сгради се делят на такива от плътна дървесина и с дървена конструкция. Modera House се е насочила към втория вид, като използва сертифицирана дървесина от Германия и Австрия. Част от другите необходими материали също се доставят от чужбина, включително кофраж за многократна употреба от Австрия, а останалите идват от местни производители.

Дървесината, използвана при производството, е възобновяем материал с добър въглероден и екологичен баланс, а високият стандарт на изолация гарантира сравнително ниски разходи за отопление и охлаждане. „В Германия, Нидерландия и Италия банките отпускат заеми с по-ниски лихви за този тип къщи поради високите им енергийни характеристики“, отбеляза Динко Данев.

Освен това сглобяемите дървени къщи са по-леки от каменните и тухлените и вероятността да рухнат по време на земетресение е по-малка. Друго предимство са почти безкрайните възможности, които технологията с дървена конструкция и ПРЕФАБ дава на човек, за да изгради дома на мечтите си. „Почти няма невъзможни неща, облите форми са трудни, но не и невъзможни за постигане“, обясни Данев.

Снимка: Modera House

Бързината на производство и довършване на сградите пък прави цената им по-предвидима. А експлоатационният им живот е съпоставим с класическото строителство при добра поддръжка. „В старата част на градове в Германия, Австрия и Швейцария могат да се видят къщи с дървена конструкция на няколко етажа от 14-и или 15-и век“, отбеляза Данев.

Сглобяемите дървени къщи са нормални сгради, които преминават през същия процес на проектиране и изграждане като къщите по класически технологии – изработва се скица с виза за проектиране, сключват се предварителни договори с комуналните дружества, прави се геодезическо заснемане. Следва изработване на проект, като Modera House използва за целта външен консултант. След това се получава разрешение за строеж и се пристъпва към откриване на строителна площадка. По време на и след строителството се издават всички актове до удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Тъй като сградите имат разрешение за строеж и ползване, те могат да се финансират от банки. В България вече има две банки със специални продукти за такъв тип къщи, както и още две-три, които отпускат заеми за такива имоти, без да разполагат с конкретен финансов продукт, обясни Данев.

Сградите с дървена конструкция могат да бъдат застраховани.

Те могат да се ползват както за основно жилище, така и за ваканционен имот, крайградска вила или туристически обекти - къмпинги, вилни селища. Данев съобщи, че има запитвания за всеки от този тип имоти, включително от потенциален клиент, който иска да изгради 18 къщи в туристически обект.

И още особености на дървените къщи

Над 95% от сглобяемите дървени жилища стъпват върху бетонна основа, като повечето не дават възможност за мазе. Но Данев съобщи, че има запитване от чешка фирма, готова да доставя модулни мазета, които могат да се заровят до къщата с вход към тях. Други варианти за основа са бетонни стъпки или геовинтове, но те се използват за по-малки обекти, за които банките не отпускат заеми.

В центъра на панела е дървената конструкция от масивна дървесина, а изолацията може да бъде каменна или стъклена вата, целулоза. От вътрешната и външната страна се използва изолация от дървесни влакна, като вътрешната служи за инсталационен слой, през който минават кабелите, а върху външната изолация от дървесни влакна може директно да се положи силиконова мазилка или окачена фасада.

Снимка: Modera House

Но както често се случва, дяволът е в детайлите. За да бъдат съпоставими с обикновените къщи, дървените сглобяеми сгради трябва да се изработят правилно, като се обърне особено внимание на въздухоплътността – всички фуги да бъдат добре уплътнени, за да не се срещат топъл и студен въздух, и влагата – тя изчезва, когато къщата може сама да „диша“, отбеляза Данев. За целта най-плътните пластове на панелите са от вътрешната страна, а най-отворените – от външната. Така когато в къщата влезе влага, тя излиза навън. „Ние сме производители, но сме се задълбочили в детайлите, за да решим възможните проблеми при строителството“, отбеляза Данев.

Най-големият дървен панел може да бъде дълъг 13 м и висок 3,5 м, като размерите му са съобразени с транспортирането и възможностите на машините в завода. Това е и причината сглобяването, в което участват до четирима души, да е толкова бързо. След като слязат от производствената линия в завода, стенните и покривните панели се сглобяват, добавя се дограма, полагат се керемиди и последен слой външна мазилка, като процесът отнема между един и четири дни. Бетонната основа се изгражда за една до две седмици, като съхненето отнема около две години, но с подходяща хидроицолация, къщата може да бъде поставена върху основата. За вътрешните довършителни работи са необходими между три и четири седмици, разказа Данев.

Плановете в бъдеще са в завода да се произвеждат не само панели, а и модули, например всички мокри помещения като баня, тоалетна, които след това да се спуснат в къщата. Банята за третия проект на Modera House ще бъде изработена в завода, съобщи Иво Илиев.

Цената на къщите започва от 1500 лв. на кв. м без ДДС и може да достигне много повече в зависимост от избора на покрив, дограма, фасада и решенията за интериора.

