Жилищното строителство у нас намалява почти повсеместно от началото на годината

2025 г. се очертава като слаба за жилищното строителство в страната, ако се съди по данните на Националния статистически институт (НСИ) за новозапочнатото жилищно строителство. От гледна точка на брой новозапочнати жилища то намалява във всички големи области в страната за деветмесечието, а от гледна точка на обща разгъната застроена площ спадовете за деветмесечието също са повсеместни с изключение на Бургас.

Ако погледнем само третото тримесечие, само София отбелязва годишен ръст на новозапочнатите жилища както от гледна точка на броя им, така и на общата им площ. Но в останалите големи области и в страната като цяло жилищното строителство се свива, на някои места чувствително.

От началото на годината до края на септември в България е стартирало строителството на 27 695 жилища с обща площ от малко над 2,5 млн. кв.м. Броят на жилищата се увеличава с 12,5 на сто, но площта им е по-малко с 12% спрямо същия период на миналата година. Само през третото тримесечие е започнало изграждането на 4% по-малко жилища в страната, а общото им РЗП е надолу с 5,8 на сто на годишна база, сочат изчисления на база данните на НСИ.

Новозапочнатото жилищно строителство в София отбеляза рязък спад през първото и второто тримесечие на тази година, но през третото леко се възстановява. Броят на новозапочнатите жилища в столицата е нараснал със 7,8 на сто, а общата им площ се повишава с 2,2 на сто.

От началото на годината до края на септември в София е започнало строителството на 4816 жилища с обща площ от почти 715 хил. кв. м. Техният брой намалява с 30,4% на годишна база, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 22,5 на сто.

В Пловдивска област през първите девет месеца на годината са стартирани 3266 жилища с обща площ от 403 хил. кв. м. И тук спадовете за деветмесечието са осезаеми – с 11,8% от гледна точка на броя на новозапочнатите жилища на годишна база и с 10% по отношение на площта им.

Още по-големи са пониженията в броя на новозапочнатите жилища и общата им площ през третото тримесечие, те намаляват съответно с 30,2% и 39,5 на сто.

Варна е областта с най-резки спадове на новозапочнатото жилищно строителство от началото на годината. Между януари и края на септември там е започнало строителството на 2118 жилища с обща площ от 245,6 хил. кв. м Броят на новозапочнатите жилища в областта намалява с 52,6% за деветмесечието и с 40,3 на сто само през третото тримесечие.

Общата площ на новозапочнатите жилища във Варненска област е намаляла с цели 52,6% за деветмесечието и с 25,6 на сто само през третото тримесечие.

На този фон Бургаска област е единствената с ръст на общата площ на новозапочнатите жилища през деветмесечието от 11,3% на годишна база до 312,6 хил. кв. м благодарение на много силното второ тримесечие. През третото тримесечие обаче предприемачите в града са забавили оборотите и общата площ на новостартираните жилища е намаляла с 12,3% спрямо същия период на миналата година.

От началото на годината в Бургаска област е започнало строителството на 3055 жилища, като броят им се свива леко с 0,6% спрямо същия период на миналата година. Само през третото тримесечие обаче спадът е с 30 на сто.