Пазарът на логистични площи в Европа се възстановява през третото тримесечие

Пазарът на логистични имоти в Европа е започнал да се възстановява през третото тримесечие на тази година, сочат данни на консултантската компания Savills.

Обемът на усвоените площи за периода юли-септември е достигнал 7,5 млн. кв. м, което е ръст с 24% на тримесечна база и с 22% на годишна.

На годишна база Чехия (120,9%), Румъния (85,9%) и Дъблин (70,8%) отбелязват най-силен ръст на усвоените площи спрямо третото тримесечие на 2024 г.

„От сезонна гледна точка това е силен резултат, като усвоените логистични площи в Европа са с 6% повече спрямо средното ниво за третото тримесечие през последните десет години“, казва Сам Куелин-Робъртс, директор на отдела за индустриални и логистични наемни пазари в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА), в Savills.

Обемът на инвестициите в логистични площи в Европа между януари и септември е достигнал 27,8 млрд. евро, приблизително колкото и миналата година. Що се отнася до средното петгодишно равнише в периода преди пандемията през първите три тримесечия между 2015 г. и 2019 г. инвестиционният обем е достигал средно 22,9 млрд. евро. Въпреки че инвеститорите са изобретателни, общият обем остава над нивата преди пандемията, пише консултантската компания.

Големи пазари като Нидерландия (86%), Германия (23%) и Испания (17%) отбелязват ръст на инвестиционните обеми спрямо 2024 г.

„Стратегически инвеститорите остават съсредоточени върху основните европейски логистични пазари, като капиталът насочва вниманието си към основни центрове със силни фундаменти и дългосрочна стабилност предвид местоположението и близостта до съществена инфраструктура“, коментира Джордж Колман от отдела за логистични площи за Великобритания и ЕМЕА в Savills.

„Апетитът за риск стана по-избирателен, като интересът към спекулативни проекти или второстепенни локации намалява. Всъщност, продължава да се наблюдава ясно предпочитание към доходоносни активи, отдадени под наем на висококачествени наематели, като в частност активите с много наематели привличат значителен интерес сред кандидатите“, допълва той.

Андрю Бленърхасет, асоцииран директор на отдела за анализи на логистичните площи във Великобритания и ЕМЕА в Savills, счита, че в перспектива има някои положителни признаци за по-нататъшно възстановяване на пазара на индустриални и логистични площи в Европа, като се очаква проникването на електронната търговия на континента да нарасне със 7% през 2025 г.

„Това би довело до общо проникване от 20,1%, което е най-високото ниво от връхната точка по време на пандемията през 2021 г. от 20,9%“, допълва той.