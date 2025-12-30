Прогноза: 2026 г. ще бъде година на разумните сделки с имоти

Първите шест месеца на 2025 г. за пазара на жилища у нас се характеризираха с учестен пулс, който започна да се забавя около края на лятото. Макар сделките да запазиха големия си брой, а цените да регистрираха нов ръст, някои потенциални купувачи усетиха колебания. Това сочат наблюденията на "Адрес Недвижими имоти" за изминаващата 2025 г.

„След мерките, въведени от БНБ, част от клиентите станаха по-колебливи. Хората без необходимите средства за самоучастие и онези без предвидими месечни доходи започнаха да забавят решенията си, което рефлектира в цялостно удължаване на периода за сключване на сделка. Намаляваха и онези клиенти, които реализираха покупките си с два и повече кредита, в т.ч. потребителски. Смятам, че това подейства отрезвяващо и здравословно на пазара“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на "Адрес".

По думите ѝ практиката и в другите европейски държави, приели единната валута, е идентична.

„Ефектът от еврото у нас продължи около две години и сега предстои успокояване на пазара. Търсенето и предлагането ще се балансират. Предстоящата 2026 ще е годината на смелите купувачи, на тези, които ще сключат и най-разумните сделки. Те ще намерят онези 10% от продавачите, които имат необходимост от средства и онези 20%, които са купили, за да препродават. Именно тези групи ще са най-склонни на компромис в цената, който вероятно ще бъде в рамките на 5-8%“, добавя Тенекеджиева.

Според нея достъпността на имотите няма да се влоши. С въвеждането на европейската валута редица други продукти и услуги ще станат по-трудно достъпни, докато имотите вече са „извървели“ своя път в това отношение. Според данните на компанията ръстът на цените в София е напълно идентичен с покачването на доходите.

„За да си отговорим на въпроса дали ще има нов ръст в цените, трябва да следим трите основни показателя, които определят пазара – инфлация, доходи и брой сделки. Към момента няма индикации за спад в цените. Той може да се случи само на имотите с по-некачествени характеристики. Реално това ще е един от ефектите на 2026 г. – предстоящите месеци ще отсеят истински добрите от по-компромисните имоти“, казва Тенекеджиева.

През 2026 г. пазарът ще се движи от тези купувачи, които имат нужда от жилище. В случай, че трябва да направят компромис, той ще бъде с квадратурата на апартамента, посочват от "Адрес". Тези хора търсят определен начин на живот, искат да живеят на точно определена локация, в сграда, каквато искат и в състоянието и разпределението, което искат. За да удовлетворят тези си изисквания, тези клиенти са готови да живеят и на по-малка площ.

Според прогнозата на компанията 2026 г. ще накара някои чуждестранни инвеститори да наблюдават какво се случва със стабилността и икономиката в България. Но за преки купувачи на жилища у нас е все още рано да се говори.