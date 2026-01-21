Бизнес имотите в света ще привлекат 144 млрд. долара през 2026 г., офисите отново са водещи

Глобалните инвеститори ще вложат почти 150 млрд. долара в бизнес имоти, показва проучване на консултантската компания Knight Frank.

Допитването „Активен капитал“ на консултантската компания е установило, че 87% от участниците в анкетата смятат да увеличат преките си инвестиции в бизнес имоти през 2026 г.

Почти две трети (62%) очакват да бъдат нетни купувачи на бизнес имоти, показвайки ясен интерес към придобивания, а само 12% очакват да бъдат нетни продавачи.

Намаляващите лихвени проценти, по-голямото доверие в търсенето от наематели и демографските тенденции са посочени като основните двигатели на нарасналия интерес сред инвеститорите, като те изпреварват геополитическите рискове.

Лихвените проценти са посочени от 54% от анкетираните, следвани от търсенето от наематели (40%), доходността по облигациите (31%), демографски промени (31%) и изкуствен интелект (30%).

Една пета (20%) от инвеститорите са посочили геополитическият риск като притеснение, а местните политики са отбелязани от едва 15% от анкетираните.

Великобритания и Германия се очертават като водещи дестинации за инвеститорите с имоти, като са посочени от съответно 60% и 52% от участниците в допитването.

Офисите отново се превръщат във водещ клас активи сред инвеститорите в бизнес имоти, които са по-уверени, че бъдещите работни места ще включват офис площите. Но инвеститорите разграничават активи със силни ESG характеристики и тези, които са изправени пред остаряване в дългосрочен план.

Според Ник Брейбрук, партньор и глобален ръководител на капиталовите пазари в Knight Frank, допитването е „емпирично доказателство за обрат на световния пазар за инвестиции в бизнес имоти“.

„Слeд няколко трудни години за световния офис пазар безспорното завръщане на наемателите най-сетне насърчи завръщането и на инвеститорите и секторът се изкачи от почти последно място на първо“, отбелязва Брейбрук.

„Завръщането на основните инвеститори е липсващото парче от пъзела, тъй като то определя цените, върху които се гради останалата част от пазара“, коментира той.

„Капиталът остава селективен, като се съсредоточава върху локации с най-високо ниво на доверие в стойностите, ликвидността и перспективите за излизане, но на тези пазари нарастващият дисбаланс във вижданията на купувачите и нетните продавачи показва явно напрегната конкуренция. Широкият диапазон на целевата възвръщаемост, отчетен в проучването, също е добър знак за бъдещите нива на глобалния оборот“, допълва Брейбрук.