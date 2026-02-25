Станимира Пашова: Имаше единични сделки с бизнес имоти за 50 млн. евро през 2025 г.

На пазара на бизнес имоти в България през миналата година имаше единични сделки с обем 50 млн. евро, което е съществена сделка за пазара. Този коментар направи Станимира Пашова, изпълнителен директор на Cushman & Wakefield Forton, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Българските инвеститори доминират на пазара за офис, търговски и индустриални площи, но позитивният сигнал е, че чуждестранните инвеститори, които вече присъстват на пазара, предприеха стъпки за разширяване на бизнеса си“, каза тя.

Пашова смята, че колкото повече доверието в пазара и положителните очаквания за развитието му нарастват, толкова по-големи са обемът на единичната сделка и рискът, който инвеститорите са склонни да поемат на този пазар.

Тя обясни, че през миналата година на офис пазара са сключени сделки с десет офис сгради, като част от тях са инвестиционни, а останалите са за собствено ползване. Всички са с активи в София, докато при търговския сегмент и индустриалните площи има сделки и извън столицата. „В Пловдив, например, са сключени сделки и в двата сегмента, като някои от тях са в диапазона 40-50 млн. евро“, отчете мениджърът.

По думите на Пашова изминалата 2025 г. е била положителна за офисния наемен пазар с увеличение във всички видове сделки – преместване на нови локации, разширяване на съществуващи офиси и подновяване на съществуващи договори. Тя обясни, че компаниите са преценили доколко след Covid пандемията работата от вкъщи помага или пречи на бизнес модела им. „Компаниите в индустрии, в които сътрудничеството между хората, обучението и менторството играят ключова роля за създаване на добавена стойност за бизнеса, връщат хората в офисите в много по-голяма степен“, са наблюденията на експерта.

Пашова очаква гъвкавите офис площи да останат дългосрочно като вид организация на работното пространство. Тя добави, че заради глобалната несигурност компаниите не планират дългосрочно, но посочи, че гъвкавите офис пространства дават решение с по-кратки наемни договори, спестяват на компаниите първоначалните разходи по обзавеждане и създаване на офисно пространство.

Станимира Пашова прогнозира, че колкото повече продължава несигурността, толкова повече интересът към такъв модел на използване на офисите ще нараства. Тя отбеляза, че наред с това съществува и постоянно търсене, генерирано от стартъпи и малки компании, при които поради мащаба е по-изгодно да се използват гъвкави решения.

