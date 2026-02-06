SOFIX записа седмичен спад от 1,5%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете седмичен спад от 1,53% до 1 353,82 пункта, от които понижение от 0,34% в петък.

Най-рязък седмичен спад на цените на акциите сред 15-те компании от състава на индекс отбелязаха "Химимпорт" АД с намаление от 14,04% до 0,49 евро, "Доверие обединен холдинг" АД със 7,84% до 6,58 евро, ПИБ АД със 7,61% до 3,4 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 4,65% до 1,23 евро и "Уайзър Технолоджи" АД с 4,26% до 2,7 евро.

Поскъпване на книжата за седмицата записаха само две дружества – "Софарма" АД с ръст от 4,95% до 1,91 евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с повишение от 1,48% до 2,74 евро.

Най-голям оборот за седмицата сред акциите постигнаха книжата на "Софарма" – 1,54 млн. евро, "Доверие обединен холдинг" – 599 хил. евро, "Шелли груп" – 456 хил. евро, "Република холдинг" АД – 420 хил. евро, и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ – 218 хил. евро.

В топ 5 по сделки влязоха "Софарма" с 604, "Доверие обединен холдинг" с 388, "Шелли груп" със 180, "Софарма Трейдинг" със 146 и "Химимпорт" със 145.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

