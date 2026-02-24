Оборотът на БФБ достигна 6,5 млн. евро, SOFIX отстъпи с 0,8%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете спад от 0,84% във вторник до 1330,52 пункта.

Най-силен спад сред 15-те компании в основния измерител отбелязаха "Шелли груп" ЕД с понижение на цената на акциите от 4,89% до 62,2 евро за брой, "Уайзър Технолоджи" АД с 1,5% до 2,62 евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,43% до 1,38 евро и други.

Сред компаниите от индекса повишения записаха само "Българска фондова борса" АД с 1,9% до 8,05 евро и "Първа инвестиционна банка" АД с 1,44% до 3,53 евро.

Оборотът във вторник достигна 6,5 млн. евро, основно с облигации. Сред акциите най-силна беше търговията с книжа на "Шелли груп" ЕД за 438 хил. евро, с "Инвестиционна компания Галата" АД за 70 хил. евро, с "Агрия груп холдинг" АД за 50 хил. евро, с "Холдинг Нов Век" АД за 46 хил. евро и със "Софарма" АД за 40 хил. евро.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на "Шелли груп" ЕД със 155, "Агрия груп холдинг" АД с 41, "Софарма" АД с 33, "Сирма груп холдинг" АД с 29 (днес започна търговията с акциите му във Франкфурт), "Илевън Кепитъл" АД с 20 и други.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.