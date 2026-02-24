Акциите на "Сирма Груп Холдинг" вече се търгуват и във Франкфурт

От днес, 24 февруари 2026 г., акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД се търгуват и на Франкфуртската фондова борса, след като бяха преместени на сегмента на Българската фондова борса (БФБ) за двойно листване EuroBridge след процедура, продължила малко повече от година.

Събитието беше отбелязано с биене на камбаната на пода на борсата във Франкфурт. Церемонията се проведе в присъствието на съвета на директорите на дружеството, основателите на компанията, партньори, дългогодишни сътрудници и висши представители на Франкфуртската фондова борса и БФБ.

Търговията започна с цена от 1,32 евро за акция, като след първите сделки в рамките на 10 минути след началото на търговията нарасна леко до 1,34 евро за акция.

„Сирма Груп Холдинг“ е технологична група, създадена през 1992 г. Тя разработва корпоративен софтуер, със силен фокус върху изкуствения интелект, за банковото дело, застраховането, здравеопазването, туризма и хотелиерството, транспорта и логистиката, търговията на дребно и публичния сектор.

Акциите на „Сирма Груп Холдинг“ се търгуват на Българската фондова борса от 2015 г.

"Днес сме точно тук, където искаме да бъдем", коментира главният изпълнителен директор на дружеството Цветан Алексиев. „Франкфурт предлага комбинация от технологично подготвени инвеститори, близост до нашите основни пазари в DACH региона (Германия, Австрия, Швейцария – бел. ред.) и Западна Европа, заедно със строги стандарти за управление, които се вписват в нашата философия“, добавя той.

По думите му листването във Франкфурт предоставя на компанията платформа за повишаване на глобалната видимост в решаващата фаза на нейния растеж и положителен сигнал за международните инвеститори и за българските компании, готови да се конкурират на световния пазар.

Цветан Алексиев от "Сирма Груп Холдинг" бие звънеца на Франкфуртската фондова борса. Снимка: Investor.bg

Финансовият директор на дружеството Йордан Недев допълни, че компанията е еволюирала през годините до устойчива, иновативна и растяща група. Той подчерта, че откакто дебютира на БФБ, "Сирма Груп Холдинг" е учетворила оборота, удвоила е продуктивността и почти е удвоила броя на професионалистите, които работят за компанията. Той потвърди и целта на дружеството да достигне 100 млн. евро оборот към 2028 г.

Главният изпълнителен директор на БФБ Маню Моравенов коментира, че двойното листване на „Сирма Груп Холдинг“ е значително постижение не само за компанията, но и за целия български капиталов пазар. По думите му българските компании могат успешно да се конкурират на европейската сцена, като същевременно поддържат силни връзки с родния си пазар.

Моравенов посочи още, че членството на България в еврозоната ни приближава към европейската финансова система и създава възможности за интеграция и разширяване на хоризонта на повече български компании. По думите му присъединяването към зоната с единна валута засилва още повече доверието и видимостта и ще насърчи повече български компании да привлекат международен интерес и да получат достъп до по-широки капиталови пазари.

Каролине фон Линзинген от Deutsche Borse посочи, че листването във Франкфурт е следващата стъпка от пазарното пътуване на компаниите не защото така трябва, а защото показва, че те вярват във възможностите, които свързването на европейските пазари създава.

„Сирма Груп Холдинг“ обяви през миналата година амбициите си за двойно листване, като е втората българска компания, стъпила на Франкфуртската фондова борса. Първата е „Шелли груп“ ЕД, която се листна още през 2021 г. и премести акциите си за търговия на сегмента за двойно листване на БФБ EuroBridge при създаването му през 2024 г.

„Трейс Груп Холд“ миналата седмица заяви намерение също да се листне и във Франкфурт чрез EuroBridge. Компанията трябва да извърви дълъг път, като изпълни редица изисквания, включително за фрийфлоута и за стандартите за корпоративно управление.

„Сирма Груп Холдинг“ отчете над 30% ръст на консолидираните приходи за 2025 г. до над 130,3 млн. лева в сравнение с почти 100 млн. лева към края на 2024 г. Печалбата на дружеството нараства повече от три пъти на годишна база до над 3,5 млн. лева в сравнение с 1,1 млн. лева към края на 2024 г.

В последната година акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпват с над 160%, а пазарната капитализация достига близо 77,2 млн. евро.

