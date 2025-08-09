Частните пазари са потенциалното спасително въже за финансовите анализатори

Години наред пазарните проучвания се затрудняват да разработят устойчив модел на приходи. Забележителният растеж на частните пазари може да предостави възможността, която анализаторите от Wall Street търсят, пише редакторът на Bloomberg Марк Рубенщайн.

При положение че броят на листванията в САЩ е намалял наполовина от 1996 г. насам, а 1489 „еднорога“ вече струват общо 5 трлн. долара, от анализаторите все по-често се изисква да правят оценки на нелистнати компании. JPMorgan Chase & Co. започна да отразява OpenAI, а Citigroup нае бивш технологичен анализатор от Goldman Sachs, който да управлява проследяването на около 100 компании.

Макар че най-добрите анализатори отдавна поддържат отношения с нелистнати (частни) компании, основният начин за заплащане на тази работа беше чрез комисиони от търговия със свързани публично търгувани акции. Сега токенизацията на акциите на частни компании може да осигури по-пряк източник на приходи.

През юни Robinhood Markets емитира дериват върху акциите на OpenAI в публичен блокчейн, раздавайки го на европейски инвеститори. Стъпката „посява семето за нещо много по-голямо“, написа тогава главният изпълнителен директор Влад Тенев. „От нашето обявление насам получаваме сигнали от много частни компании, които са готови да се присъединят към нас в революцията на токенизацията.“

Брокерите биха могли да вземат комисиона от търговия с токени, както правят в момента с публично търгуваните акции, но биха могли също така да ги финансират и да предлагат кредитни услуги, което би дало тласък на основната им брокерска дейност.

Макар че Robinhood може да е била първата с подобен ход, други компании следят промените внимателно. В последното си писмо до акционерите главният изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк се оплаква, че най-бързо растящите компании в света са „затворени зад високи стени, с порти, които се отварят само за най-богатите или най-големите участници на пазара“. Той също предлага токенизацията като решение за по-голяма достъпност. Темата се появи по време на обсъждания на финансовите резултати в банки като Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Предвид оскъдността на финансова информация, надеждни проучвания на частни компании биха имали значителна стойност. Без тримесечни отчети за приходите или регулаторни документи инвеститорите биха били по-благодарни за информацията, която анализаторите им предоставят.

За анализаторите предизвикателството е да извлекат значима информация от компании, които разкриват малко за своята дейност. Работата им изисква връщане към основите – интензивни разговори с клиенти, доставчици и партньори, вместо да чакат готови тримесечни отчети.

Извън САЩ задачата е малко по-лесна: Companies House във Великобритания и подобни регистри в други страни предоставят подробна финансова информация за нелистнати компании, до която анализаторите, отразяващи американски дружества, могат само да мечтаят да имат достъп. Когато шведската финтех компания Klarna Group подаде проспекта си S-1 преди отмененото листване през март, повечето ключови данни бяха в публичното пространство от известно време. Човек може да се замисли дали е причина, или следствие, че пазарът с най-високо оценяваните и многобройни частни компании в света поддържа и най-строгите правила за финансова конфиденциалност. Знаем, че Stripe е генерирала приходи за 3,8 млрд. долара, когато последно е представила отчет в Европа – с пълни подробности, достъпни чрез регистъра CORE в Ирландия – но нямаме представа какво е спечелила една от най-големите частни компании в света на родния си пазар.

Независимо от трудностите, разширяването на обхвата към частни компании предлага потенциално спасително въже за проучванията на акции. Стартирали като маркетингов инструмент в епохата на фиксираните комисиони, те се свързват по различни начини към търговските потоци, консултантската дейност и търговията за собствена сметка, за да се увеличат приходите. Упадъкът им е стръмен: броят на служителите в 15-те най-големи банки в света е спаднал до около 3000 анализатори от почти 4600 преди десетилетие, а глобалните разходи за проучвания са се свили с 50%, откакто европейските регулатори наложиха необвързване през 2018 г. Анализът на акции се е превърнал в „сираче, което винаги търси дом“, както го описва един бивш стратег на Citigroup пред Bloomberg News.

Ако 5-те трилиона долара, заключени в „еднорозите“, в крайна сметка генерират търговски комисиони и допълнителни приходи чрез токенизация, това би създало огромен нов източник на приходи за отделите за проучвания. В свят, в който частният сектор все повече се превръща в нов публично търгуван сектор, отделите за проучвания, които не успеят да се адаптират, рискуват да станат толкова излишни, колкото и намаляващия списък от компании, които понастоящем обхващат.