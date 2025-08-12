БФБ затвори с близо 23,2 млн. лева оборот във вторник

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) във вторник приключи с оборот в размер на близо 23,2 млн. лева. Най-голям принос за формирането на сумата има търговията с акции на „ВЕИ Инвест Холдинг“ с близо 1,2 млн. лева, „Шелли груп“ с 555,4 хил. евро, както и НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“, НБТФ „Експат Голд“ и няколко облигационни емисии.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция в сесията с 51 сделки, следвана от акциите на БФБ с 35, „Софарма“ с 33, „Химимпорт“ с 24.

Четири от индексите затвориха с ръстове – SOFIX с 0,05% до 1052,55 пункта, BGBX40 с 0,1% до 193,08 пункта, BGTR30 с 0,08% до 956,5 пункта, а beamX с 0,44% до 109,48 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT не отчете промяна и остана на ниво от 233,84 пункта.

Най-голяма подкрепа на SOFIX оказаха акциите на „Химимпорт“, които поскъпнаха с 4,14%, следвани от БФБ с ръст от 1,67% и „Шелли груп“ с 1,2%. Същевременно най-губещият компонент от индекса са акциите на „Уайзър Технолоджи“ със спад от 2,59%, следвани от „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 1,49% и „Смарт Органик“ с 1,27%.

„Химимпорт“ е най-поскъпващата акция и от BGBX40, следвана от „Петрол“ с 2,78% и „Синергон Холдинг“ с 2%. „Зърнени храни България“ е най-губещата със спад от 4,8%, следвана от „Уайзър Технолоджи“ и „Неохим“ с 1,94%.