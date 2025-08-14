SOFIX отчете 0,07% спад до 1050,53 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отстъпи с 0,07% до 1050,53 пункта. Оборотът с компаниите, включени в бенчмарка, достига 269 хил. лв.

От останалите индекси със спад приключи този на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT - с 0,9% до 230,51 пункта. Същевременно индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,04% до 192,29 пункта, BGTR30 - с 0,12% до 954,91 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX добави 1,22% до 110,71 пункта.

Най-силен спад от 15-те компонента на индекса днес отчетоха акциите на "Уайзър Технолоджи" АД с 1,71% до 5,75 лв., "Холдинг Варна" АД с 1,69% до 46,6 лв. и "Химимпорт" АД с 1,32% до 0,745 лв.

Най-силен ръст от компаниите, включени в индекса, отчетоха акциите на "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД с 1,51% до 5,38 лв., БФБ АД с 1,1% до 9,2 лв. и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 0,68% до 2,98 лв.

От компонентите на BGBX40 най-силно поевтиняха акциите на „Софарма билдингс“ – с 14,74% до 16,2 лв., „Албена“ – с 2,19% до 26,8 лв., и „Уайзър Технолджи“.

Най-силна подкрепа на beamX оказаха акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“, които поскъпнаха с 3,88% до 1,34 лв., следвани от „Ай Ти Еф Груп“ с ръст от 2,31% до 6,65 лв. и „ИпоТех Софком“ с 1,55% до 3,92 лв. От компонентите на индекса поевтиняха само акциите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ с 3,23% до 0,9 лв.

От „Глобал Гейминг Солюшънс“ съобщиха днес, че оборотът за юли на компанията достига 92 551 лв., а оборотът от началото на годината до края на юли е в размер на 421 хил. лв. при 196 хил. лв. година по-рано, или два пъти по-голям.

Брутната печалба за периода от началото на годината до края на юли възлиза на 188 550 лв. Общият брой регистрирани потребители е 68 хил. души, от които 18 360 са нови за платформата. Активните потребители са 14 310. Средният приход от потребител достига 32,45 лв. спрямо 18 лв. година по-рано, или близо два пъти повече на годишна база.

Оборотът на БФБ в сесията достигна 746 хил. лв. Най-голям оборот реализираха акциите на "Сила холдинг" АД - 288 хил. лв., "Холдинг Варна" АД - 147 хил. лв., "Грийн Иновейшън" АД - 33 хил. лв., "Софарма" АД - 28 хил. лв., и БФБ АД - 19 хил. лв.

Най-много сделки се сключиха с акциите на БФБ АД - 19, "Грийн иновейшън" АД - 16, и "Софарма" АД - 15.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.