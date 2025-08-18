Индексите на Wall Street почти не трепват преди речта на Джером Пауъл*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с леки изменения, след като пазарите се успокоиха след печалбите от миналата седмица, а инвеститорите очакват ключови финансови отчети и речта на председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite почти не трепват при отварянето на борсата.

Акциите на Novo Nordisk поскъпват с повече от 4%, след като медикаментът срещу затлъстяване Wegovy на компанията получи ускорено одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата за лечение на сериозно чернодробно заболяване.

Тази седмица вниманието ще се насочи към американския Запад. На годишния симпозиум по икономическа политика в Джаксън Хоул се очаква председателят на Федералния резерв Джером Пауъл да оглави списък от лектори, в който са включени централни банкери, икономисти и висши държавни служители.

Икономистите виждат все по-голяма вероятност за понижение на лихвените проценти през септември, тъй като централната банка е подложена на непрестанен натиск от страна на президента Доналд Тръмп и други представители на администрацията да облекчи паричната си политика. Фед не е променял разходите по заемите от декември миналата година и сега се намира в трудна позиция, като инфлацията се ускорява, а пазарът на труда изглежда по-слаб от очакваното.

На този фон протоколът от юлското заседание на Фед ще даде представа за позицията на финансовата институция за лихвените проценти и икономиката в бъдеще.

И докато митата на американския президент Доналд Тръмп върху вноса започват да оказват известно влияние върху инфлацията, тримесечните отчети на големите търговци на дребно в САЩ ще покажат дали налозите вече се отразяват на продажбите им.

Очакваният в четвъртък отчет за второто тримесечие на Walmart ще бъде публикуван, след като търговецът на дребно съобщи, че ще се опита да повиши цените, за да компенсира разходите за митата. Home Depot от своя страна заяви, че се опитва да запази ценовата си структура, като инвеститорите ще получат повече подробности за компанията с отчета ѝ, планиран за вторник.

Отчетът на Target в сряда ще последва предупрежденията от предходното тримесечие, че продажбите може да бъдат по-ниски от първоначално прогнозираните. Други значими търговци на дребно, които ще публикуват финансовите си резултати тази седмица, са TJX, Lowe’s и Ross Stores.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,318%, а тази по 30-годишните - до 4,918%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,21% до 98,056 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,23% до 65,7 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,35% до 62,58 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,2 на сто и се търгува на цена от 3389,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:00 ч. българско време.