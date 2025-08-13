Бесънт призова Фед да намали лихвите с поне 150 базисни пункта

Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт отправи най-ясния си досега призив към Федералния резерв да пристъпи към цикъл от понижения на основните лихви, допускайки, че основният лихвен процент на централната банка трябва да бъде с поне 1,5 процентни пункта по-нисък от сегашния.

„Мисля, че можем да пристъпим към поредица от понижения на лихвите, като започнем с понижение от 50 базисни пункта през септември“, заяви Бесънт в телевизионно интервю за Bloomberg Surveillance в сряда. „Ако погледнете който и да е модел“, те предполагат, че „вероятно трябва да бъдем със 150, 175 базисни пункта по-ниско“.

Представителите на Фед запазиха референтната си лихва в целевия диапазон от 4,25% до 4,5% на последната си среща за определяне на паричната политика. Бесънт повтори мнението си, че ако служителите знаеха за ревизираните данни за пазара на труда, които бяха публикувани два дни след срещата, може би щяха да намалят лихвите. Това може би важи и за срещата през юни, каза той.

„Подозирам, че можеше да имаме понижения на лихвите през юни и юли“, каза Бесънт, посочвайки данните, публикувани от Бюрото по трудова статистика на 1 август, с които броят на работните места през май и юни бе ревизиран с 258 хиляди.

Министрите на финансите обикновено избягват да правят конкретни прогнози за лихвите на Фед, а самият Бесънт от месеци казва, че ще обсъжда само отминалите решения на централната банка, а не предстоящите. Президентът Доналд Тръмп многократно критикува председателя Джером Пауъл за това, че се въздържа от понижаване на основните лихви през тази година.

Пауъл и много от колегите му са казвали, че искат да видят повече доказателства за евентуалното въздействие на по-високите мита върху инфлацията и инфлационните очаквания.

Бесънт заяви, че има 10 или 11 кандидати, които се разглеждат като наследници на Пауъл, когато мандатът му като председател приключи през май, но не назова конкретни имена. Той каза, че в списъка има както настоящи служители на Фед, така и лица от частния сектор.

Той също така заяви, че не очаква Стивън Миран, когото Тръмп е номинирал за заемане на съществуващата свободна позиция в борда на Фед, да остане в централната банка след януари, когато този мандат приключва.