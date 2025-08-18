Акциите на „Шелли груп“ достигнаха нова рекордно висока цена на БФБ

Акциите на „Шелли груп“ ЕД достигнаха нова рекордно висока цена в сесията на Българската фондова борса (БФБ) в понеделник. Книжата затвориха на ниво от 52,6 евро за брой (или 102,877 лева), като през сесията достигнаха цена от 53,2 евро (104,05 лева).

Акцията е с най-голям оборот в сесията – малко под 235,8 хил. евро (над 461,1 хил. лева) и е втората най-търгувана с 27 сделки.

БФБ обяви по-рано в понеделник, че новите служителски акции на „Шелли груп“, записани през юни, ще започнат да се търгуват на борсата от 19 август.

Акциите са общо 52 501 броя, като след увеличението общият брой книжа на дружеството достига 18 158 060.

Индексите на БФБ не намериха единна посока, като основният бенчмарк SOFIX се повиши с 0,11% до 1055,14 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – с 0,06% до 230,96 пункта.

Същевременно индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,15% до 192,57 пункта, BGTR30 се понижи с 0,05% до 955,09 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,24% до 109,78 пункта.

„Еврохолд България“ е на второ място по оборот с малко над 157 хил. лева, следвано от „Черноморски холдинг“ АД с над 143,4 хил. лева, „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с над 72,9 хил. лева и БФБ с почти 54,4 хил. лева.

Акциите на БФБ са най-търгувани в сесията с 32 сделки. На трето място са акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ и „Софарма“ с по 12 сделки. Следват ФНИБ с 11 и „Смарт Органик“ с 10.

Общият оборот на борсата достигна 1,16 млн. лева.

Най-силна подкрепа на SOFIX оказаха акциите на „Сирма Груп Холдинг“, които поскъпнаха с 2,19%, следвани от БФБ с 1,62% и „Химимпорт“ с 1,36%. На другия полюс затвориха акциите на „Уайзър Технолоджи“, които отчетоха спад в цената от 2,59%, следвани от „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с понижение от 1,87% и „Телематик Интерактив България“ с 0,91%.

„Сирма Груп Холдинг“, БФБ и „Химимпорт“ формират и топ три на най-поскъпващите акции от BGBX40, следвани от „Шелли груп“ с ръст от 1,15% и „Градус“ и ФНИБ с по 0,95%. Същевременно „Спиди“ е най-губещата акция от индекса със спад в цената от 4%, следвана от „Уайзър Технолоджи“ и „Трейс Груп Холд“ с 2,52%.

Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ оказаха най-силен натиск на beamX, след като поевтиняха с 2,8%. Същевременно акциите на „ИмПулс Растеж“ поскъпнаха с 1,99%, а на „Ай Ти Еф Груп“ – с 0,75%.