SOFIX достигна нов 17-годишен връх

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX достигна нова най-висока стойност от над 17 години. Бенчмаркът се повиши с 0,62% в сесията до 1061,69 пункта, което е най-високо ниво от 15 юли 2008 г.

Сесията във вторник приключи с оборот от близо 20,8 млн. лева, над 15 млн. лева от които се формираха от сделки с инструменти, търгувани на основен пазар на БФБ.

Акциите на самата БФБ са най-търгувани в сесията с 61 сделки, на второ място по оборот с над 2,2 млн. лева и на второ място по брой прехвърлени ценни книги – общо 247 217, като в един пакет се изтъргуваха 231 546 от тях (близо 2% от капитала на борсата) при цена от малко под 9 лева. Последната цена е 9,35 лева на акция – с 0,35 лева под върха от 9,7 лева, достигнат на 4 юни тази година.

Акцията поевтиня с 0,53% в сесията, като е на второ място по спад от компонентите на SOFIX.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повиши с 0,69% в сесията до 193,9 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 0,27% до 231,59 пункта, BGTR30 нарасна с 0,35% до 958,39 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,41% до 110,23 пункта.

„ВЕИ Инвест холдинг“ е лидер по оборот при акциите с над 2,9 млн. лева. На трето място е „ВФ Алтърнатив“ с малко над 1 млн. лева, следвано от „Шелли груп“ с почти 241,7 хил. евро и „Атоменергоремонт“ с над 420,7 хил. лева.

„Шелли груп“ е втората най-търгувана акция в сесията с 60 сделки. Следват „Илевън Кепитъл“ с 19, „Софарма“ с 18 и „Смарт Органик“ с 15.

„Шелли груп“ е най-поскъпващата акция от SOFIX в сесията с 2,28%, следвана от „Холдинг Варна“ с 1,72% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 1,15%. „Химимпорт“ е най-губещата акция от индекса със спад от 0,67%.

„Трейс Груп Холд“ е най-печелившата акция от BGBX40 с ръст от 3,45%, следвана от „Петрол“ с 3,38% и „Спиди“ с 3,13%. „Албена“ е най-губещата акция от индекса със спад от 1,49%, следвана от „Агрия Груп Холдинг“ с 1,03%.

„Дронамикс Кепитъл“ е най-печелившата акция от beamX с 2,16% ръст, следвана от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с ръст от 1,54%. „Болерон“ е най-губещата акция от индекса на малките и средни предприятия с 2,96% спад, следвана от „Ай Ти Еф Груп“ с 2,24%.