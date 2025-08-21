SOFIX отчете спад от 0,72% до 1052,98 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад с 0,72% до 1 052,98 пункта. От компонентите на бенчмарка най-силно поевтиняха акциите на "Сирма груп холдинг" АД - с 2,88% до 1,35 лв., на БФБ - с 2,69% до 9,05 лв., и "Шелли груп" ЕД - с 2,19% до 104,83 лв.

Поскъпващи компании от включените в индекса нямаше.

Общият борсов оборот достигна 3,13 млн. лв., главно заради търговията с облигации. От търговията с акциите на компаниите от SOFIX оборотът достигна 602 хил. лв.

Лидери по оборот в сесията са "Фонд за недвижими имоти България" (ФНИБ) АДСИЦ с 272 хил. лв., "Холдинг Варна" АД със 120 хил.лв., "Софарма" АД със 71 хил. лв., "Илевън Кепитъл" АД с 50 хил. лв. и "Шелли груп" ЕД с 22 хил. лв.

Най-търгуваните акции са "Софарма" АД с 59 сделки, ФНИБ АДСИЦ с 31 и "Илевън Кепитъл" АД с 28.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа