По-широкият американски индекс S&P 500 отчете спад за пети пореден ден, подложен на натиск от поевтиняващите акции на търговците на дребно и технологичните компании, както и заради опасенията за икономиката само ден преди изказването на управителя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл на конференцията в „Джаксън Хоул“.

Останалите основни индекси на Уолстрийт също затвориха с понижения. Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average спадна със 152,81 пункта до 44 785,5 пункта.

S&P 500 изтри 0,4% до 6370,17 пункта, а технологичният Nasdaq – 0,34% до 21 100,31 пункта.

Акциите на Walmart поевтиняха рязко заради смесените резултати през второто тримесечие. Приходите на търговската верига надвишават очакванията, но печалбата е под прогнозите на анализаторите, пише Ройтерс. Гигантът в търговията на дребно повиши прогнозите си за продажбите и печалбата за цялата година. Това сигнализира за увереност в траекторията на растежа въпреки краткосрочните предизвикателства.

Моделът на ниски цени и доминацията на Walmart в хранителните стоки могат да помогнат на компанията да се справи с икономическите бури по-добре от конкуренцията. Веригата надминава прогнозите за печалбите за 11 поредни тримесечия, според данни на LSEG. Това подкрепя резкия ръст на оценката ѝ, дори когато други компании за потребителски стоки изпитват затруднения тази година.

Акциите на Coty се сринаха в сесията, след като търговецът на козметични продукти прогнозира слаба първа половина на фискалната 2026 г. със спад както в продажбите, така и в печалбата.

Акциите на Boeing поскъпнаха, след като Bloomberg съобщи, че аерокосмическият гигант е близо до сделка за продажба на до 500 самолета на Китай.

Технологичният сектор остава в светлината на прожекторите след период на прекомерни продажби. Технологичните акции са засегнати основно заради нарастващите съмнения относно рентабилността на изкуствения интелект, особено след силно критичен доклад, публикуван от клон на Масачузетския технологичен институт. В доклада се казва, че 95% от организациите виждат „нулева възвръщаемост“ от инвестициите си в изкуствен интелект, което поражда съмнения относно шума около него.

Технологията е ключов двигател на Уолстрийт и технологичните акции тази година.

Докладът идва само седмица преди публикуването на тримесечните резултати на водещата в областта на изкуствения интелект компания Nvidia. Отчетът се очаква с нетърпение, защото ще предостави още сигнали за посоката на развитие на индустрията.

Броят на американците, подали първични заявления за обезщетения при безработица, се увеличава повече от очакваното през миналата седмица. Това сигнализира за отслабване на пазара на труда в страната на фона на икономическата несигурност, подхранвана от митата.

Централната банка на САЩ обаче дава приоритет на инфлационните рискове пред опасенията от спад на пазара на труда в страната, което може да доведе до ново задържане на лихвените нива през септември.

„Фед е поставен в трудна ситуация, с натиск да намали лихвените проценти, тъй като инфлацията се покачва, а пазарът на труда се забавя“, коментира Брет Кенуел от eToro пред Bloomberg.

Доходността по американските държавни облигации се повиши в сесията в четвъртък заради ключов доклад за производството. Най-бързият растеж в производството от 2022 г. насам доведе до понижение на цените на държавните облигации, като доходността по 10-годишните дългови книжа се повиши с четири базисни пункта до 4,33%.