Wall Street се колебае на фона на увеличения натиск на Тръмп върху Фед*

Борсовата сесия на Wall Street започва с леки изменения, докато инвеститорите проследяват по-широките последици за пазара от решението на американския президент Доналд Тръмп да отстрани Лиса Кук от Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500, индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и технологичният измерител Nasdaq Composite почти не трепват при отварянето на борсата.

Безпрецедентната стъпка на Тръмп увеличава натиска, който държавният глава оказва върху независимостта на централната банка. По закон той може да отстрани висш служител на Федералния резерв само „по основателна причина“, поради което този негов ход вероятно ще доведе до сериозна правна битка.

Все пак инвеститорите са оптимистично настроени след годишната реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Джаксън Хоул, Уайоминг, по време на която той даде сигнал, че централната банка може да започне да облекчава паричната политика следващия месец. Очакванията за понижение на лихвите с четвърт процентен пункт през септември скочиха до около 84%, според инструмента FedWatch на CME Group, от около 75% по-рано през седмицата.

Трейдърите ще следят и за публикуването на финансовия отчет за второто тримесечие на Nvidia в сряда, който може да подкрепи търговията с акции на технологичните гиганти след неотдавнашния им спад.

През тази седмица инвеститорите ще очакват и данни за индекса на разходите за лично потребление (РСЕ) за юли - предпочитаният измерител от Федералния резерв на инфлацията. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакват основният PCE показател, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, да се е повишил с 2,9% на годишна база, в сравнение с ръста с 2,8% през юни.

„В краткосрочен план пазарите вероятно ще преодолеят новината за Кук доста бързо (ако приемем, че това е изолиран случай и Тръмп не се опита да уволни Пауъл) и ще насочат вниманието си обратно към Nvidia, инфлацията и заетостта, но независимостта на Фед безспорно е подкопана, а това е процес с негативни дългосрочни последствия“, коментира Адам Крисафули, основател на Vital Knowledge.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,277%, а тази по 30-годишните - до 4,92%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,2% до 98,231 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,38% до 67,85 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,54% до 63,8 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,14 на сто и се търгува на цена от 3422,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:00 ч. българско време.