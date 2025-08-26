Тръмп обяви, че уволнява Лиса Кук от Федералния резерв заради измама с ипотека

Американският президент Доналд Тръмп отстранява Лиса Кук – член на Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ – в рязка ескалация на усилията му да засили контрола си върху институцията, считана за независима от политиката, предаде AP.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп обяви, че уволнява Кук заради обвинения, че е извършила измама с ипотечен кредит.

Миналата седмица обвиненията срещу нея бяха отправени от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пюлт, който твърди, че Кук е подавала неверни данни в кредитни заявления, за да получи по-благоприятни условия. По думите му през 2021 г. тя е посочила две жилища като основни, а лихвите по ипотечните кредити често са по-високи за втори жилища или такива, които ще се отдават под наем, отбелязва AP.

Съобщението на президента дойде няколко дни след като Кук заяви, че няма да се оттегли въпреки призива на Тръмп да подаде оставка.

Управителният съвет на Федералния резерв се състои от седем членове, което означава, че ходът на Тръмп може да има сериозни икономически и политически последици.

Въпреки че президентът твърди, че има конституционните правомощия да отстрани Кук, решението повдига въпроси за независимостта на Фед.

Уволнението вероятно ще доведе до съдебни дела, като на Кук може да бъде позволено да остане на поста си, докато делото тече.

Това е поредният опит на администрацията на Белия дом да засили контрола над една от малкото останали независими агенции във Вашингтон. Тръмп многократно е критикувал председателя на Федералния резерв Джером Пауъл за това, че не е намалил краткосрочния лихвен процент, и дори е заплашвал да го уволни, припомня агенцията.

(БТА)