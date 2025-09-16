SOFIX реализира най-дългата губеща серия от началото на април насам

SOFIX отчете дневен спад с 0,06% до 1071,13 пункта в сесията в понеделник. Това е седмата поредна сесия на спад за индекса, който реализира най-дългата си губеща серия от началото на април насам.

Търговията с книжата в индекса възлезе на 273 хил. лв. Най-губещите акции от бенчмарка са тези на "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) АД, които изтриват 2,33% до 1,68 лв., "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД със спад от 1,89% до 5,2 лв. и "Шелли груп" ЕД с 1,45% до 106 лв.

Сред компонентите на индекса с повишения затвориха "Уайзър Технолоджи" АД . с 2,7% до 5,7 лв., "Адванс Терафонд" АДСИЦ - с 2,45% до 2,93 лв., "Еврохолд България" АД - с 1,1% до 1,84 лв., и "Химимпорт" АД - с 0,69% до 0,725 лв.

Дневният оборот на БФБ възлезе на 2,6 млн. лв., като се формира основно от сделки с облигации и с чуждестранни книжа на MTF BSE International. Сред българските акции лидер по оборот беше "Шелли груп" ЕД с 41 хил. евро, следвано от "Екип-98 холдинг" АД с 44 хил. лв., "Доверие обединен холдинг" АД с 44 хил. лв., "Софарма" АД с 35 хил. лв. и "Смарт Органик" АД с 32 хил. лв.

На първо място по сделки е "Софарма" АД с 27, следвано от "Шелли груп" ЕД с 20 и ФНИБ АДСИЦ с 15.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.