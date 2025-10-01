Търговия с индексен фонд върху NASDAQ-100 формира над 50% от оборота на БФБ

Индексният фонд EXXT формира оборот от 1,077 млн. лв., или над 50% от целия оборот на Българска фондова борса в сряда. EXXT следва движението на американския индекс NASDAQ-100, но се котира в евро. Управлява се от най-голямото управляващо дружество в света BlackRock Asset Management.

Оборотът на БФБ днес беше 2,13 млн. лв., от които 1,62 млн. лв., или 3/4 с чуждестранни акции и дялове. Имаше сделки с индексни фондове върху S&P 500, STOXX Europe 600 и още 19 чуждестранни компании и индекси.

Най-голям оборот сред българските дружества в сряда беше реализиран с акции на "Шелли груп" ЕД със само 83 хил. лв. Следват "Делта кредит" АДСИЦ с 54 хил. лв., "Синтетика" АД с 53 хил. лв., "Грийн иновейшън" АД с 34 хил. лв. и "Каучук" АД с 25 хил. лв.

SOFIX се понижи с 0,65% до 1065,56 пункта, поведен от спадове при "Софарма" АД с 2,56% до 2,66 лв., при "Телематик Интерактив България" АД с 1,79% до 22 лв., "Доверие обединен холдинг" АД с 1,68% до 9,34 лв. и други. Нагоре сред позициите в индекса бяха само "Смарт Органик" АД с 0,66% до 30,4 лв. и БФБ АД с 0,51% до 9,85 лв.

Най-много сделки бяха сключени с акции на "Шелли груп" – 16, БФБ – 13, и "Агрия груп холдинг" и "Софарма" по 11.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.