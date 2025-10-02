Цената на биткойн достигна 120 хил. долара за първи път от рекордния връх

Цената на биткойн нарасна до 120 хил. долара за първи път от рекордния връх, достигнат преди седем седмици, тъй като се засилват спекулациите, че спирането на работата на американското правителство ще насочи инвеститорите към активи убежище, предава Bloomberg.

Криптовалутата отдавна е определяна като „цифрово злато“ от защитниците ѝ, които смятат, че тя изпълнява сходна роля на ценния метал във време на сътресения. Златото отстъпи от рекордния си връх в четвъртък.

„За първи път от известно време макроикономическата тема изглежда е завладяла биткойн, който отбеляза приток от 1,5 млрд. долара в ETF-и от началото на седмицата и изглежда се опитва да навакса изоставането си от впечатлляващото движение на златото през последните няколко седмици“, коментира Карим Дандаши, трейдър в компанията за търговия с криптовалути Flowdesk.

Биткойн се доближава до рекордния си връх. Графика: Bloomberg LP

Най-големият цифров актив от гледна точка на пазарна стойност отбеляза ръст за шести пореден ден и е нагоре с около 10% от петък насам. Биткойн постигаше ръст от около 3% до 120 988 долара към 22,40 ч. българско време в Ню Йорк. Той достигна рекорд от 124 514 долара на 14 август.

По-малките и нестабилни токени отбелязват още по-голямо покачване, като солана поскъпва с 5,7%, лайткоин напредва с 6,7%, а доджкойн е нагоре с 4,7%. Акциите, свързани с криптовалутите, също постигат силен ръст. Книжата на борсовия оператор Coinbase Global поскъпват със 7,8%, а тези на най-големия корпоративен притежател на биткойн в света Strategy напредват с 3,5%. Цената на акциите на „миньора“ MARA Holdings прибавя 2,1%.

Дейвид Лоуант, ръководител на анализите в компанията за цифрови активи FalconX, коментира, че пазарната структура на биткойн от известно време очаква пробив.

„Спот портфейлите с поръчки показват продължителен превес на продажбите в продължение на месеци без решаващ спад на цените, което е сигнал по-скоро за усвояване, отколкото за апатия“, смята Лауант. „Това е класическата динамика на навития пружинен механизъм - когато предлагането отгоре намалява, възстановяването може да дойде с резки, каскадни изблици. Това може да е положението, което наблюдаваме в момента на пазара“, допълва той.

Към „бичите“ нагласи се добавя и исторически силното представяне на биткойн през октомври, което му спечели прозвището „ъптобър“ (от англ. ез. up – нагоре и October – октомври – бел. ред.). Токенът е постигал ръст в девет от последните десет месеца октомври.

„В исторически план септември е най-слабият месец от годината за биткойн, а четвъртото тримесечие исторически е най-силното за годината“, казва Райън Уоткинс, съосновател на фонда за инвестиции в криптовалути Syncracy Capital. „Макар че не вярвам много в сезонността, смятам, че тя често може да бъде самоизпълняващо се пророчество“, допълва той.