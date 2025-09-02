Ралито на златото има един водещ катализатор и той може да помогне и на биткойна

Цената на златото достигна най-високото си равнище от април насам, като налице са очаквания за още ръстове, докато често пренебрегваният фактор на покачване на кривата на доходността по американските държавни ценни книжа набира инерция. Промените на пазара на облигации също така може да се окажат стимул и за цената на биткойна, пише в анализ CoinDesk.

Във вторник цената на златото достигна нов рекорд, минавайки прага от 3500 хил. долара, след като през предходните десет дни напредна с над 5%, според данни от TradingView. Във вторник цената на биткойна нараства с 0,6% до 110 324 долара.

Ралито на благородния метал съвпада с нарастващата крива на доходността на американските държавни ценни книжа, като спредът между 10-годишната и 2-годишната доходност нараства до 61 базисни пункта – най-голямата от януари 2022 г. насам. Междувременно разликата между 30-годишната и 2-годишната е около 1,3 базисни пункта, което е най-широката разлика от ноември 2021 г.

Това движение се дължи до голяма степен на по-бързия спад при доходността по 2-годишните инструменти, която намалява с 33 базисни пункта до 3,62% през август спрямо по-малкото понижение от 14 базисни пункта за тази по 10-годишните, която е 4,23%. На облигационния пазар това е известно като „бича стръмнина“ (bull steepening) – когато цените на краткосрочните облигации растат по-рязко (доходността спада), отколкото при по-дългосрочните. Цените на облигациите се движат обратно на доходността.

Оле Хансен, ръководител на звеното за стокови стратегии на Saxo Bank, обяснява защо тази динамика може да се окаже положителна за златото.

„За златото по-ниската краткосрочна доходност облекчава алтернативните разходи за притежаването на недоходоносни активи. Тази промяна е особено релевантна за мениджърите на физически активи, на голяма част от които им е трудно – или в някои случаи са ограничени – да разпределят средства в злато, докато разходите за финансиране на американския дълг са завишени“, коментира той в бележка от миналата седмица.

Притежаваното злато от тематични борсово търгувани фондове (ETF) е намаляло с 800 тона между 2022 г. и 2024 г., докато Федералният резерв увеличаваше лихвите в опит да се справи с инфлацията, което изпрати краткосрочната доходност нагоре.

Биткойнът често е сравняван със златото като средство за съхранение на стойност и също като благородния метал е актив, който не носи допълнителна доходност. Нито златото, нито биткойна генерират лихви или дивиденти, стойността им е основно задвижвана от недостиг, търсене и пазарното възприятие. Така че намаляването на доходността по 2-годишните облигации може да се смята за бичи ефект за цената на биткойна.

В същото време относителната устойчивост на доходността по по-дългосрочните инструменти се дължи на очакванията за по-трайна инфлация и други фактори, които също подкрепят бичите настроения както за златото, така и за най-старата криптовалута.

„Кривата на американските държавни ценни книжа се изостри без изненада: по-ниските ставки днес рискуват да разпалят инфлацията още, което е лоша новина за облигациите“, посочват анализатори на ING в бележка до клиенти.

Исторически златото и компаниите за неговия добив са били сред най-добре представящите се по време на периоди на бича стръмнина в кривата на доходност, според анализ на Advisor Perspectives. Обратно, акциите обикновено се представят по-зле при подобни условия.

Като цяло биткойнът се намира в интересна позиция, като се има предвид двойнствената му природа като технология, която се движи в синхрон с Nasdaq, но и споделя качеството на златото да е съхранител на стойност.