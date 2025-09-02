По-слабият долар и надеждите за лихвени понижения в САЩ тласнаха златото до нов рекорд

Цените на златото достигнаха исторически връх във вторник, като продължават да се повишават за шеста поредна сесия благодарение на по-слабия долар и нарастващите очаквания за понижение на лихвените проценти в САЩ този месец, пише Bloomberg.

Спот цената на златото нарасна с 0,5% до 3497,89 долара за тройунция към 7:45 ч. българско време, след като достигна рекорден връх от 3508,50 долара за тройунция по-рано по време на сесията. Американските фючърси върху златото с доставка за декември отбелязват ръст от 0,6% до ниво от 3667,60 долара за тройунция.

„Слабата икономическа конюнктура и очакванията за понижение на лихвите в САЩ водят до поскъпване на ценните метали“, казва Кайл Рода, анализатор на финансовите пазари в Capital.com.

„Друг фактор е задълбочаващата се криза на доверието в доларовите активи поради атаките на американския президент Доналд Тръмп срещу независимостта на Фед“, допълва той.

Тръмп критикува Федералния резерв и неговия председател Джером Пауъл от месеци за това, че не понижава лихвите и неотдавна насочи критиките си към Пауъл заради скъп ремонт на централата на централната банка във Вашингтон.

В понеделник министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че Фед е и трябва да бъде независим, но добави, че е „допуснал много грешки“ и защити правото на Тръмп да уволни гуверньора на централната банка Лиса Кук заради обвинения в измама с ипотеки.

Трейдърите оценяват към момента на 90% вероятността от понижение на лихвите от Фед с 25 базисни пункта на заседанието на 17 септември, показва инструментът FedWatch на CME.

Златото, което не носи доходност, обикновено се представя добре в нисколихвена среда.

Очакванията за понижение на лихвите и притесненията за независимостта на Федералния резерв оказват натиск върху американския долар, който се намира близо до едномесечно дъно спрямо конкурентни валути, а това прави златото по-евтино за чуждестранни купувачи.

Публикувани в петък данни показаха, че индексът на цените на разходите за лично потребление в САЩ се е повишил с 0,2% на месечна база и с 2,6 на сто на годишна, което е в съответствие с очакванията.

Сега инвеститорите очакват данните за работните места извън земеделието в САЩ, които трябва да бъдат публикувани в петък, за да определят размера на очакваното понижение на лихвите от Федералния резерв по-късно този месец.

Извън златото спот цената на среброто се повиши с 0,1% до 40,71 долара за тройунция, след като достигна най-високото си ниво от септември 2011 г. в предходната сесия.

Платината поскъпна с 1% до 1415,70 долара за тройунция, а паладият поевтиня с 0,7 на сто до 1129,03 долара за тройунция.