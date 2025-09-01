Биткойнът сложи край на 4-месечна серия на ръстове и изгледите са за още спадове

Цената на биткойна може да спадне под 100 хил. долара през септември, след като завърши август на червено, съобщава CoinDesk.
Предходния месец най-голямата криптовалута по пазарна капитализация сложи край на четиримесечна серия на ръстове с понижение в стойността от 6,5%. Това е факт на фона на отлив на капитал от листнатите в САЩ борсово търгувани фондове (ETF) в размер на 751 млн. долара, по данни на SoSoValue.
Септември биткойнът започва с леко повишение на цената от 0,6% за денонощието до 109 013 долара минути преди 16 ч. българско време.
Последното месечно понижение накара монетата да спадне под ключови нива на подкрепа, като техническите индикатори говорят за вероятност от по-трайни разпродажби, които да дръпнат цената до равнището на 200-дневната проста пълзяща средна от 101 366 долара или дори под прага от 100 хил. долара, посочва CoinDesk.
Тези технически индикатори са в унисон със сезонните тенденции, според които септември като цяло е бичи месец за биткойна. От 2013 г. монетата е отчела средна възвръщаемост от -3,49%, като на червено са приключвали осем от последните 12 месеца септември, според данните на Coinglass.
Положителна инерция може да бъде получена в края на седмицата, след като стана ясно, че Strategy на Майкъл Сейлър официално се квалифицира за включване в състава на широкия индекс S&P 500, след като отчете едно от най-силните си тримесечия в историята.
Следващият прозорец за евентуално включване в бенчмарка е ребалансирането този месец, което се очаква да бъде обявено в петък, а промените ще влязат в сила на 19 септември.