Биткойнът сложи край на 4-месечна серия на ръстове и изгледите са за още спадове

Цената на биткойна може да спадне под 100 хил. долара през септември, след като завърши август на червено, съобщава CoinDesk.

Предходния месец най-голямата криптовалута по пазарна капитализация сложи край на четиримесечна серия на ръстове с понижение в стойността от 6,5%. Това е факт на фона на отлив на капитал от листнатите в САЩ борсово търгувани фондове (ETF) в размер на 751 млн. долара, по данни на SoSoValue.

Септември биткойнът започва с леко повишение на цената от 0,6% за денонощието до 109 013 долара минути преди 16 ч. българско време.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

Последното месечно понижение накара монетата да спадне под ключови нива на подкрепа, като техническите индикатори говорят за вероятност от по-трайни разпродажби, които да дръпнат цената до равнището на 200-дневната проста пълзяща средна от 101 366 долара или дори под прага от 100 хил. долара, посочва CoinDesk.

Тези технически индикатори са в унисон със сезонните тенденции, според които септември като цяло е бичи месец за биткойна. От 2013 г. монетата е отчела средна възвръщаемост от -3,49%, като на червено са приключвали осем от последните 12 месеца септември, според данните на Coinglass.

Положителна инерция може да бъде получена в края на седмицата, след като стана ясно, че Strategy на Майкъл Сейлър официално се квалифицира за включване в състава на широкия индекс S&P 500, след като отчете едно от най-силните си тримесечия в историята.

Следващият прозорец за евентуално включване в бенчмарка е ребалансирането този месец, което се очаква да бъде обявено в петък, а промените ще влязат в сила на 19 септември.