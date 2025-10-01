Инвеститорите търсят убежище в биткойна след блокирането на американската администрация

Цената на биткойна се повишава в сряда, докато повечето останали рискови активи поевтиняват. Причина станаха притесненията за икономиката на САЩ, където се наложи администрацията да спре работа заради провалено споразумение за федерално финансиране, съобщава CNBC.

Движението подчертава интереса на инвеститорите към криптовалутата като средство за съхранение на стойност, подобно на златото, което отбеляза нов рекорд по-рано през деня.

Минути след 15:30 ч. българско време биткойнът се разменя за 116 603 долара, което е ръст от 3% за денонощието. Етерът прибавя също толкова към цената си до 4299 долара. При рипъла повишението е сходно до 2,94 долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Администрацията на САЩ спря работа след полунощ, след като законопроектът за продължаване на федералното финансиране не успя да мине в Сената.

На свой ред президентът Доналд Тръмп заплаши със съкращения на някои видове помощи за „голям брой хора“, ако не бъде постигнато споразумение скоро.

Фондовите фючърси на Wall Street изпращат сигнал за предстоящо отваряне на редовната сесия на червено.

От началото на годината цената на биткойна се е повишила с около една четвърт. Капитализацията на целия криптопазар достига 4,09 трлн. долара към сряда, по данни на CoinGecko.