Защо ударите срещу опозицията в Турция разстройват пазарите?

Политическата стабилност обикновено е възнаграждавана от инвеститорите на развиващите се пазари. Въпреки това турските акции и облигации поеха надолу тази година на фона на съдебните удари срещу опозицията, които изглежда циментират още по-здраво управлението на президента Реджеп Ердоган, пише Bloomberg в материал.

Най-значителните поевтинявания станаха факт през март, след като най-отявленият противник на Ердоган – Еркем Имамоглу, бе арестуван и осъден по обвинения в корупция. Други пазарни сътресения се появиха след началото на разследвания за получени подкупи срещу други влиятелни фигури в опозиционната Републиканска народна партия (РНП), включително кмета на Анкара Мансур Яваш.

Според опонентите на Ердоган той обръща правната система срещу тях от страх, че ще бъде победен на предстоящите избори. Рискът се състои в това, че достатъчна част от турското население може да е съгласна с тях и това да предизвика вълна на социално недоволство, която да разтърси икономиката и да изгони инвеститорите.

Какъв е двигателят на всичко това?

Ердоган понесе значителен удар миналата година, когато РНП категорично спечели местните избори и си извоюва контрола над водещите градове в страната от Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента. Резултатите донесоха национална популярност на Имамоглу и Яваш като възможни претенденти на Ердоган. Оттогава РНП е изправена пред редица разследвания срещу някои от най-популярните ѝ лица.

Ердоган консолидира контрола си върху съдебната система и администрацията в страната през последните години, улеснявайки отблъскването на конкурентите си. Нуждата да го направи нарасна след 2023 г., когато успя да се върне на власт с малко мнозинство. На местните избори следващата година партията му бе изтласкана на второ място след РНП. Над дузина опозиционни кметове сега са или разследвани, или зад решетките.

Опозицията засега не успява да отговори подобаващо на ударите и няма голям натиск върху Ердоган от чуждестранните му партньори. Имаше изрази на тревога от някои партньорски европейски страни, а Германия нарече разправата срещу опозицията „тежък удар за демокрацията“. Но чуждестранните правителства приоритизират до голяма степен стратегическото сътрудничество и икономическите връзки пред демократичните притеснения.

Неоспоримото господство на Ердоган някога се приемаше като източник на стабилност. Инвеститорите сега обаче изразяват притеснения, че все по-авторитарните му тактики подкопават върховенството на закона и увеличават риска от недоволство сред населението, което прави Турция по-несигурно място за бизнес.

Какво се случва с делата за корупция срещу РНП?

Съдът може да вземе предварително решение за анулирането на решения, взети на конгреса на партията през 2023 г., докато се чака решението по свързани дела за корупция срещу високопоставени представители на РНП. Конгресът бе решаващ момент за партията, на който Йозгюр Йозел стана председател в рамките на ръководна смяна, донесла нова енергия след години на намаляващо влияние. Йозел може да бъде отстранен в рамките на едно от делата, заведено от лоялисти на предишния лидер на РНП Кемал Кълъчдароглу, които оспорват валидността на избора на Йозел

Ако съдът анулира конгреса, Кълъчдароглу може да се върне начело, разделяйки опозицията. Кълъчдароглу има значителен брой последователи в партията, но дори и неговите поддръжници може да се възпротивят на съдебно решение, което го връща начело без избори. Досега той не е подкрепял публично делото, но е изразявал готовност да се върне начело на партията. „Надявам се съдът да не разпореди пълно анулиране, но ако го направи, не мога да оставя партията си на попечител“, заяви той през юни.

Йозел нарича обвиненията срещу себе си част от по-широки усилия за „заглушаване на несъгласието и контрол на урните“, обещавайки РНП да не се подчини на „политически мотивирани съдебни решения“.

По думите на Ердоган делото идва от борба за власт в самата РНП. „Да кажете: „Не признавам решенията на съда“ е директно предизвикателство срещу върховенството на закона“, посочи той.

Как всичко това може да се отрази на следващите президентски избори?

Арестът на Имамоглу през март стана факт само дни преди очакваното обявление, че ще се включи в президентската надпревара през 2028 г. Властите анулираха дипломата му от университета, което го прави неквалифициран за надпреварата. Ако съдът потвърди обвиненията в корупция срещу него и той получи ефективна присъда, или се потвърди анулирането на дипломата му, това ще остави Яваш като водещ кандидат за оспорване властта на Ердоган. Ако пък Яваш бъде осъден за получаване на подкуп, това ще отстрани и него от надпреварата и така Йозел ще е единственият сериозен претендент.

И макар популярността на Йозел да расте, той изостава от Имамоглу и Яваш в социологическите проучвания, което го прави по-малка заплаха за властта на Ердоган.

Представянето на водещия индекс на борсата в Истанбул спрямо измерителя на MSCI за развиващите се пазари. Графика: Bloomberg LP

Какво значи всичко това за пазарите?

Сътресенията показват как политическият риск натежава върху представянето на турските активи и прави по-трудно възстановяването на стабилността на икономиката след периода на нетрадиционни икономически политики на Ердоган между 2018 г. и 2023 г.

Централната банка в страната се върна към серия от резки увеличения на лихвените проценти, след като инфлацията скочи до над 80% през 2022 г.

Инвеститорите побързаха да се разделят с турските си лири по време на последната порция пазарна турбуленция. Когато Имамоглу бе арестуван през март, централната банка използва 50 млрд. долара от резервите си, за да стабилизира валутата и след това последваха нови лихвени повишения. Регулаторът похарчи нови 5 млрд. долара, за да подкрепи лирата през септември, след като съдът отстрани ръководителят на истанбулския клон на РНП.

Последните опити на финансовия министър Мехмет Шимшек и гуверньорът на централната банка Фатих Карахан да забавят инфлацията започнаха да намират почва у инвеститорите.

Сега има спекулации, че ако РНП се разцепи в резултат на настоящите дела, Ердоган може и да свика следващите президентски избори предсрочно и да увеличи държавните разходи, за да си даде най-добри шансове за победа. Това може пък да подкопае усилията за борба с инфлацията и да застраши последното усилване на инвестициите от чужденци.