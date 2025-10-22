IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

„Сирма Груп Холдинг“ е регистрирало дъщерно дружество в Дубай

Sirma FZE е регистрирано на 21 октомври 2025 г. с капитал от 100 акции с номинал 1000 дирхама всяка, или за около 46 хил. лева

15:49 | 22.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

„Сирма Груп Холдинг“ АД е регистрирало дъщерно дружество в Дубай, съобщават от българската група чрез Българската фондова борса (БФБ).

Sirma FZE е регистрирано на 21 октомври 2025 г. в Registrar of Companies of Dubai World Trade Centre Authority. Групата иска да се възползва от повишеното търсене на ИТ услуги в региона.

Компанията е акционерно дружество с изпълнителен директор Юлиян Маслянков. Капиталът е от 100 акции с номинал 1000 дирхама всяка, т.е. общо 100 хил. дирхама (малко над 459 лева номинал и почти 46 хил. лева общо).

Капиталът на дружеството е 100% собственост на „Сирма Груп Холдинг“.

Дъщерната компания е регистрирана с предмет на дейност консултации по компютърни системи, мрежови консултации, консултанти по информационни технологии, интернет консултации, консултации по киберсигурност.

Очаква се акциите на „Сирма Груп Холдинг“ да се качат за търговия на сегмента за двойно листване EuroBridge на БФБ в началото на 2026 г. Миналата седмица Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта на компанията за листването.

Проспектът беше одобрен от ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ в началото на септември.

Акциите на дружеството ще се търгуват на подсегмента на регулирания пазар с допълнителни задължения след допускането (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса, както и на пазара Xetrа, организиран от Франкфуртската фондова борса.

Първата и за момента единствената листната компания на EuroBridge е „Шелли груп“, която се търгуваше във Франкфурт преди създаването на сегмента.

В последната година акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпват с близо 46%, а пазарната капитализация на дружеството достига над 89,6 млн. лева, според данните на БФБ.

Свързани компании:

Сирма Груп Холдинг АД(SGH)

Последна актуализация: 15:49 | 22.10.25 г.
Сирма Груп Холдинг АД Дубай
