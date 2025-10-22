„Сирма Груп Холдинг“ е регистрирало дъщерно дружество в Дубай

„Сирма Груп Холдинг“ АД е регистрирало дъщерно дружество в Дубай, съобщават от българската група чрез Българската фондова борса (БФБ).

Sirma FZE е регистрирано на 21 октомври 2025 г. в Registrar of Companies of Dubai World Trade Centre Authority. Групата иска да се възползва от повишеното търсене на ИТ услуги в региона.

Компанията е акционерно дружество с изпълнителен директор Юлиян Маслянков. Капиталът е от 100 акции с номинал 1000 дирхама всяка, т.е. общо 100 хил. дирхама (малко над 459 лева номинал и почти 46 хил. лева общо).

Капиталът на дружеството е 100% собственост на „Сирма Груп Холдинг“.

Дъщерната компания е регистрирана с предмет на дейност консултации по компютърни системи, мрежови консултации, консултанти по информационни технологии, интернет консултации, консултации по киберсигурност.

Очаква се акциите на „Сирма Груп Холдинг“ да се качат за търговия на сегмента за двойно листване EuroBridge на БФБ в началото на 2026 г. Миналата седмица Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта на компанията за листването.

Проспектът беше одобрен от ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ в началото на септември.

Акциите на дружеството ще се търгуват на подсегмента на регулирания пазар с допълнителни задължения след допускането (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса, както и на пазара Xetrа, организиран от Франкфуртската фондова борса.

Първата и за момента единствената листната компания на EuroBridge е „Шелли груп“, която се търгуваше във Франкфурт преди създаването на сегмента.

В последната година акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпват с близо 46%, а пазарната капитализация на дружеството достига над 89,6 млн. лева, според данните на БФБ.

