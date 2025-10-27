Петролът поскъпва с перспективата за търговска сделка между САЩ и Китай*

Цената на петрола се повишава в понеделник, след като напредъкът в търговските преговори между САЩ и Китай подобри перспективите за търсенето на енергия и насърчи апетита за рискови активи, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,26% до 66,11 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,28% до 61,67 долара за барел.

Водещи преговарящи от Вашингтон и Пекин заявиха, че са постигнали съгласие по редица въпроси, което проправя пътя за финализиране на сделка между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин. Двамата лидери ще се срещнат в четвъртък.

„Заплахата на Тръмп за мита от 100% върху китайските стоки на практика е свалена от масата“, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт пред CBS News.

САЩ и Китай са двете най-големи икономики в света и всяко смекчаване на търговското напрежение, което разклати глобалните пазари, би било положително за икономическия растеж.

Миналата седмица цената на петрола се възстанови от петмесечното си дъно. Сортът Брент поскъпна с почти 8%, след като санкциите на САЩ срещу двете най-големи руски петролни компании помогнаха за облекчаване на опасенията за нарастващ глобален излишък. Все пак, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) продължава да увеличава производството, притесненията за пренасищане на пазара остават.

„Надеждата за скорошна търговска сделка между САЩ и Китай е положителна за настроенията относно икономиката и търсенето на петрол“, коментира Вандана Хари, основател на базираната в Сингапур компания за анализи Vanda Insights. „Но очаквам, че излишъкът в предлагането ще ограничи ръста. Брентът вероятно ще се върне на предходните си нива от около 60 долара за барел“, добави тя.

Планът на американската администрация, свързан със санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ - част от по-широките усилия за прекратяване на войната в Украйна - е да направи търговията на Москва по-трудна, по-скъпа и по-рискова, но без да предизвиква внезапен шок в доставките, който би довел до рязък скок в цените, според запознати източници.

„Силният ръст на производството в Америка, съчетан с по-слабото търсене на петрол, оказва натиск върху цените“, заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол пред Bloomberg. „Новините за търговската сделка между Китай и САЩ може да дадат лек тласък на пазара, но очаквам по-скоро умерени цени“, добави той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.