Индексите на БФБ не намериха единна посока в сряда

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) не намериха единна посока в сесията в сряда. Оборотът достигна 8,34 млн. лева, като над 7,6 млн. лева се формираха от основен пазар и най-вече търговията с някои облигации.

Основният индекс SOFIX отчете ръст от 0,25% до 1072,11 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 – с 0,18% до 193,17 пункта. Индексът на малките и средни предприятия beamX добави 0,69% до 108,28 пункта.

Същевременно индексът на предприятията със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,14% до 227,86 пункта, а BGTR30 – с 0,09% до 946,2 пункта.

Най-търгуваната акция в сесията е „Софарма“ с 29 сделки, следвана от БФБ с 23 и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 15.

БФБ е с най-голям оборот – почти 151 хил. лева, следвана от „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 97,44 хил. лева и „Шелли груп“ с 31,9 хил. евро.

Най-силна подкрепа на SOFIX оказаха акциите на „Софарма“, които поскъпнаха с 1,48% в сесията. Следват акциите на ПИБ с ръст от 1,15% и на „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,07%.

Същевременно акциите на „Химимпорт“ са най-губещи от включените в индекса със спад от 0,72%, следвани от „Адванс Терафонд“ с 0,69% и „Смарт Органик“ също с 0,69%.

От акциите в BGBX40 тези на „Хидравлични елементи и системи“ поскъпнаха най-силно, с 2%, следвани от „Софарма“ и ПИБ. „Илевън Кепитъл“ е най-губещата акция от индекса със спад от 3,14%, следвана от „Трейс Груп Холд“ с 0,91% и „Химимпорт“ с 0,72%.

От компонентите на beamX акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват с 6,06% в сесията, а на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняват с 0,81%.