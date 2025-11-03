Водещите индекси на Wall Street започват ноември с ръстове*

Водещите индекси на Wall Street започват борсовата сесия в понеделник с ръстове, поведени от акциите на водещи технологични компании, предава CNBC. Широкият пазарен показател

S&P 500 се увеличава с 0,5%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 1%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 18 пункта.

Акциите на Micron Technology поскъпват с 3%, а тези на Nvidia и AMD са нагоре със съответно 2% и над 1%. Цената на книжата на VanEck Semiconductor ETF (SMH) се повишава с 1%.

Книжата на други технологични компании като Meta Platforms и Palantir също поскъпват.

Акциите на Nvidia продължават да поскъпват в понеделник, след като Microsoft обяви, че е получила лиценз за износ от администрацията на САЩ за доставка на чипове Nvidia в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Компанията добави, че общите ѝ инвестиции в ОАЕ ще достигнат 15,2 млрд. долара до края на 2029 г.

Amazon също подкрепя пазара, като цената на акции ѝ нараства с над 4%, след като компанията сключи сделка за 38 млрд. с OpenAI. Споразумение ще използва стотици хиляди графични процесори на Nvidia чрез Amazon Web Services (AWS) - първият договор на OpenAI с водещия доставчик на облачна инфраструктура, което показва, че стартъпът на стойност 500 млрд. долара вече не разчита изцяло на Microsoft.

Над 300 компании от S&P 500 вече са публикували резултатите си за третото тримесечие, като повече от 80% от тях са надминали очакванията на анализаторите, според данни на FactSet. През тази седмица още над 100 компании ще оповестят отчетите си, сред които и свързаните с изкуствения интелект Palantir и AMD.

Инвеститорите също така наблюдават ситуацията във Вашингтон, като работата на американската администрация остава спряна поради изтичане на финансирането. Ситуацията вече забави публикуването на ключови икономически отчети, сред които и месечния доклад за заетостта.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,112%, а тази по 30-годишните - до 4,692%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,17% до 99,973 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,31% до 64,57 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,38% до 60,75 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,55 на сто и се търгува на цена от 4018,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.