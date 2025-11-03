Nasdaq започна новия месец възходящо, подкрепен от Amazon и други AI лидери

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши в понеделник, а инвеститорите заложиха още повече на компаниите за изкуствен интелект след поредица от съобщения за сделки, предава CNBC.

Nasdaq наредна с 0,46% и завърши деня на ниво от 23 834,72 пункта. Широкият измерител S&P 500 се повиши с 0,17% до равнище от 6851,97 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average не се вписа във възходящата тенденция и отбеляза спад с 226,19 пункта до 47 336,68 пункта.

Amazon, която е една от компаниите от „Великолепната седморка“, подкрепи пазара, като книжата ѝ поскъпнаха с 4%, след като тя постигна сделка на стойност 38 млрд. долара с OpenAI. Партньорството предвижда използването на хиляди графични процесори на Nvidia.

Цената на акциите на производителя на чипове също се повиши в понеделник, след като компанията за центрове за данни Iren постигна многогодишна сделка с Microsoft в размер на 9,7 млрд. долара да предоставя на технологичната компания достъп до графичните процесори GB300 GPU на Nvidia. Micron Technology отбеляза ръст от почти 5% и изведе акциите на производителите на чипове нагоре, а книжата на Nvidia поскъпнаха с 2%.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) се повиши с близо 1%. Междувременно книжата на Iren напреднаха с 11%.

Цената на акциите на Nvidia продължи да се покачва в понеделник след съобщението на Microsoft, че си е осигурила разрешения за износ от администрацията на Тръмп да доставя чипове на Nvidia на Обединените арабски емирства. Компанията допълни, че общата ѝ инвестиции в ОАЕ ще възлезе на 15,2 млрд. долара до края на 2029 г.

Но извън технологичните акции малко компании завършиха сесията с ръст, като над 300 акции в S&P 500 приключиха на червено. Слабата ширина на пазара е продължаващо притеснение, като повече акции в Dow Jones са отбелязали спад вместо да са нараствали през октомври, въпреки че търговията с книжа на компании за изкуствен интелект увеличи търговията с акции за месеца.

„Пазарът днес възнаграждава ключовите AI играчи“, коментира Джил Луриа, ръководител на отдела за технологични анализи в компанията D.A. Davidson, като посочи Nvidia, Microsoft, Google и Amazon, а също и други компании като Palantir, които трябва да се наблюдават.

„Тези компании са водещи и заемат почти половината от стойността в областта на изкуствения интелект. „Те могат да си осигурят нужната инфраструктура, за да обслужват клиентите си и виждат положителна повратна точка в търсенето. Те не само разполагат с кеш, за да изграждат сами още капацитет за изчисления, свързани с изкуствения интелект, а и могат да разширят обсега си, като отдават под наем капацитет от неооблаци и други доставчици на центрове за данни“, коментира Луриа.

Над 300 компании от S&P 500 са обявили резултатите си за третото тримесечие до момента. От тях над 80% са надминали очакванията, сочат данни на FactSet. Още над сто компании ще обявят отчетите си тази седмица, включително такива от областта на изкуствения интелект като Palantir и AMD.

Wall Street може да получи сезонен тласък този месец. Данни от Алманаха на търговеца с акции сочат, че S&P 500 постигат среден ръст от 1,8% през ноември, което го превръща в най-силния месец в исторически план за бенчмарка.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответно 4,108% и 4,687%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е на ниво от 99,87 пункта. Еврото и паундът поевтиняват до съответно 1,152 и 1,314 долара. Спрямо йената щатските пари поскъпват до 154,24 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повиши, тъй като ОПЕК+ планира да прекрати увеличаването на предлагането, а пазарът е под натиск поради опасенията от свръхпредлагане на петрол и слабите заводски данни в Азия.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 12 цента до 64,89 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха със седем цента до 61,05 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември поскъпнаха с 0,4% до 4014 долара за тройунция.