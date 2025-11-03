Amazon сключи сделка за 38 млрд. долара с OpenAI за чипове на Nvidia

Облачното подразделение на Amazon.com сключи сделка за 38 млрд. долара, за да задоволи част от безкрайното търсене на изчислителна мощност от OpenAI, пише Bloomberg. В резултат на новината цената на акциите на Amazon се повиши.

Разработчикът на ChatGPT ще плати на Amazon Web Services за достъп до стотици хиляди на графичните процесори на Nvidia като част от 7-годишна сделка, обявиха компаниите. Споразумението е поредният индикатор за прехода на OpenAI от изследователска лаборатория към гигант в областта на изкуствения интелект (AI), който променя технологичната индустрия.

Компанията се ангажира да похарчи 1,4 трлн. долара за инфраструктура за изграждане и захранване на своите модели с изкуствен интелект, което е безпрецедентен бум, предизвикващ опасения за инвестиционен балон.

За Amazon, която се среща трудности да се конкурира в ерата на изкуствения интелект, сделката е потвърждение за способността ѝ да изгражда и управлява огромни мрежи от центрове за данни. „Докато OpenAI продължава да разширява границите на възможното, най-добрата в класа си инфраструктура на AWS ще служи като гръбнак за нейните амбиции в областта на AI“, коментира главният изпълнителен директор на AWS Мат Гарман.

Стойността на книжата на Amazon се повиши с 4,5% до 255,29 долара при отварянето на пазара в Ню Йорк в понеделник. Тази на акциите на Nvidia нарасна с 3,3% до 209,20 долара.

Amazon е най-големият търговец на изчислителна мощност в света. Но до понеделник AWS беше аутсайдер, след като наблюдаваше как почти всяка друга значима компания за облачни изчисления в САЩ се присъедини към редиците на онези, които изграждат или модернизират центрове за данни в подкрепа на OpenAI.

Microsoft – най-големият инвеститор в OpenAI и преди това ексклузивен доставчик на облачни изчисления – наскоро обяви нов ангажимент от стартъпа да похарчи около 250 млрд. долара за своето облачно звено Azure.

Oracle подписа сделка за 300 млрд. долара за предоставяне на центрове за данни на OpenAI, а по-рано тази година OpenAI разкри, че Google Cloud Platform на Alphabet е сред компаниите, захранващи ChatGPT. Стартъпът има и сделка за 22,4 млрд. долара с CoreWeave, лидер сред новото поколение от т.нар. неооблачни технологии, предлагащи услугите си на разработчици на AI.