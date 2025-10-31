Облачният бизнес на Amazon записа най-бързи си растеж от 2022 г. насам

Облачното подразделение на Amazon.com отчете най-силния си темп на растеж от почти три години, успокоявайки инвеститорите, които бяха загрижени, че най-големият търговец на изчислителна мощност губи позиции от конкурентите си, пише Bloomberg.

Amazon Web Services отчете 33 млрд. долара приходи за третото тримесечие – увеличение с 20% спрямо година по-рано и най-големия ръст на годишна база от края на 2022 г. Средната прогноза на анализаторите беше за 18% повишение.

Очакванията на инвеститорите за облачния бизнес бяха сравнително ниски преди публикуването на отчета късно снощи, след като през последните тримесечия компанията изтъкна, че се сблъсква с ограничения в пускането на нови центрове за данни. Главният изпълнителен директор Анди Джаси и други ръководители заявиха, че са оптимисти за бизнеса, въпреки че не прогнозираха повторно ускоряване на растежа.

Цената на акциите на Amazon се повиши с 13% по време на следборсовата търговия, след като преди това затвори на ниво от 222,86 долара в Ню Йорк. Представянето на книжата изостава от това на конкурентите в индустрията тази година, а инвеститорите се притесняват, че компанията все още не се е възползвала достатъчно от продуктите си за изкуствен интелект (AI). През последното тримесечие облачният бизнес на Microsoft – Azure, нарасна почти двойно по-бързо от AWS, докато Google Cloud на Alphabet отчете 33,5% ръст.

Джаси започна конферентния разговор с анализаторите след обявяването на отчета, като приветства перспективите за AWS и представи данни за въздействието на AI върху бизнеса на компанията. Повечето данни не бяха разкривани от Amazon по-рано.

Компанията прогнозира, че Rufus – чатботът за пазаруване, вграден в приложенията ѝ за търговия на дребно, ще допринесе за допълнителни 10 млрд. долара годишни приходи от продажби. Продуктът за кол центрове Connect, който до голяма степен е смятан за най-успешното софтуерно предложение за офис работници, е на път да генерира 1 млрд. долара годишно, обяви Джаси. Bedrock – магазинът за AI модели на AWS, може да стане толкова голям бизнес, колкото EC2, изчислителна услуга, която е един от основните източници на средства за облачното звено.

„Набрали сме инерция“, коментира Джаси. „Можете да го видите“.

През тримесечието, приключило на 30 септември, общите приходи от продажби на Amazon са се увеличили с 13% до 180,2 млрд. долара. Анализаторите очакваха средно 177,8 млрд. долара, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Под ръководството на Джаси Amazon работи за подобряване на рентабилността на своя бизнес с търговия на дребно, като залага на автоматизация и продажба на реклами с по-високи маржове, както и на други услуги на онлайн търговците. Тази работа обаче не привлича толкова внимание, докато инвеститорите се фокусират върху битката на компанията на пазара на изкуствен интелект.

Силното представяне на облачния бизнес на Amazon и на основния ѝ бизнес с търговия на дребно вероятно успокои инвеститорите, които са притеснени, че компанията харчи твърде много, преследвайки това, което някои определят като AI балон, твърди анализаторът на S&P Global Мелиса Ото.

„Виждаме добри доказателства, че бизнесът на AWS се представя много добре“, казва тя. „Не ми се струва, че е балон. Просто се усеща сякаш бизнесът работи на пълни обороти.“

Подобно на най-големите си конкуренти, Amazon инвестира сериозно в центрове за данни и чипове, за да изгради и управлява модели с изкуствен интелект, способни да генерират текст или изображения и да автоматизират процеси. Капиталовите разходи са се увеличили с 61% до рекордните 34,2 млрд. долара през тримесечието, каза главният финансов директор Брайън Олсавски.

Капацитетът на центровете за данни на AWS се е удвоил от 2022 г. насам, а Джаси твърди, че очаква той да се удвои отново до 2027 г. Миналата седмица звеното претърпя най-голямото си прекъсване на дейността от години.

Въпреки че Amazon се стреми да позиционира облачния си бизнес като пазар за широка гама от инструменти с изкуствен интелект, засега той е силно зависим от един партньор - Anthropic, разработчикът на чатбота Claude.

Amazon подкрепи Anthropic с инвестиция от 8 млрд. долара и изгради масивен комплекс от центрове за данни и персонализирани чипове с изкуствен интелект за стартъпа. Тази система, наречена Project Rainier, е в експлоатация, съобщи компанията тази седмица. Amazon твърди, че чипът Trainium 2 представлява бизнес за милиарди долари. От своя страна, Google наскоро сключи сделка с Anthropic за представянето на някои от собствените ѝ чипове.

За третото тримесечие Amazon отчете оперативна печалба от 17,4 млрд. долара, която включва такса от 2,5 млрд. долара, свързана с правно споразумение, обявено миналия месец с Федералната търговска комисия относно абонаментите за Prime, и 1,8 млрд. долара очаквани разходи за обезщетения. По-рано тази седмица компанията обяви, че ще съкрати около 14 хил. корпоративни служители и предупреди за по-нататъшни раздели с работници през 2026 г.

Amazon прогнозира, че приходите ѝ през празничното тримесечие ще са между 206 млрд. и 213 млрд. долара, което отговаря на очакванията на анализаторите. Оперативната печалба се очаква да е между 21 млрд. и 26 млрд. долара, в съответствие с прогнозите.

През третото тримесечие приходите от продажби, генерирани от бизнеса с онлайн магазини, са скочили с 10% до 67,4 млрд. долара. Приходите на рекламното звено са се увеличили с 24 на сто до 17,7 млрд. долара.