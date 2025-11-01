Amazon Web Services показва признаци на слабост, докато конкурентите набират скорост

Не е преувеличено да се каже, че Amazon.com е създала облачния бизнес. Amazon Web Services (AWS) раздели корпоративния център за данни на части, изграждайки услуги от типа „плащане при ползване“, предоставяни със забележителна скорост и последователност. Усилията отблъснаха утвърдените играчи, превърнаха вътрешния стартъп в двигател на печалбата на Amazon и дадоха на директорите в Сиатъл силата да диктуват условия за голяма част от индустрията, пише Bloomberg.

Сега внезапно AWS изпада в труда ситуация. По-рано миналия месец облачното звено на Amazon претърпя едно от най-тежките прекъсвания на работата в историята си, като срина най-важния клъстер от центрове за данни и наруши работата на стотици компании и потребителски приложения. Търговски платформи, дигитални учебни програми за студенти, онлайн плащания за комунални услуги за Сиатъл, родния град на Amazon, бяха нарушени. Това се проточи 15 часа, преди AWS да успее да върне всичките си услуги онлайн.

След това в четвъртък, потвърждавайки информация на Bloomberg, Google заяви, че ще достави до 1 млн. от своите специализирани AI чипове на Anthropic. Сделката задълбочава партньорството на Google с бързоразвиващия се стартъп за изкуствен интелект (AI) и представлява удар за Amazon, която инвестира милиарди в Anthropic.

Три години след началото на бума на изкуствения интелект, породен от революционния ChatGPT на OpenAI, AWS е широко възприеман като изоставащ от своите технологични конкуренти в областта на изкуствения интелект. Въпреки че AWS остава лидер на пазара, Microsoft увеличава корпоративните си продажби по-бързо от Amazon. По данни на Gartner миналата година облачното подразделение на Amazon е обхванало 38% от корпоративните разходи за услуги за облачна инфраструктура. Това звучи сериозно, докато не се вземе предвид, че облачното подразделение на Amazon държеше почти половината от този пазар до 2018 г., според фирмата.

За да разбере какво засяга AWS, Bloomberg интервюира анализатори, следящи бизнеса с облачни изчисления, както и финансови експерти, бизнеси, които използват или препродават облачните услуги на Amazon, и 23 настоящи и бивши служители на AWS, заемали инженерни, продуктови, маркетингови, търговски позиции или такива в поддръжката. Те говорят за вътрешна бюрокрация, която е забавила AWS в момент, когато компанията е трябвало да бъде гъвкава, за слаб старт на усилията на компанията в областта на изкуствения интелект и работа, която е станала по-малко привлекателна за стартъпите.

Въпреки всички предизвикателства, според тези хора, AWS остава ангажирана с дългогодишния си подход, на фона на бързо променящия се пазар. Източниците признават, че AWS продължава да има значителни силни страни и се радва на лоялност от страна на клиентите, но се притесняват, че звеното губи водещата си позиция и върви по петите на конкурентите, които някога изненадваше.

Не помага и фактът, че пазарът на облачни услуги стана по-ожесточен през последните няколко години. Oracle, някога отхвърляна като облачна компания, сключва сделки за милиарди долари за хостване на авангардни разработки в областта на изкуствения интелект. Google се превърна в много по-сериозна заплаха. А множество нови играчи с малък опит в управлението на огромни центрове за данни имат амбициозни планове да отдават инфраструктурата си под наем на компании, занимаващи се с AI.

Дейв Макарти, който консултира купувачите на корпоративни технологии в IDC, казва, че клиентите някога предимно са искали да разберат разликата между облачните предложения на Amazon и Microsoft. В днешно време те са също толкова склонни да питат за Google, Oracle или някой нов доставчик като CoreWeave. „Има по-голям избор“, коментира Маккарти. „Това не вещае нищо добро за Amazon. Създава нов конкурентен натиск, който тя нямаше преди.“

В стремежа си да поеме отново водачеството, AWS реорганизира инженерните и търговските си екипи, смени главни изпълнителни директори и маркетинг директори и се отказа от някои от собствените си правила за разработване на продукти в името на по-бързото пускане на продукти на пазара. Същевременно, според служителите, компанията се е опитала да опрости бюрокрацията, която се е затвърдила, след като AWS предприе масово наемане на персонал по време на пандемията.

По-рано този месец AWS пусна актуализирана версия на основния си инструмент за изкуствен интелект на работното място, сега наречен Quick Suite. През декември се очаква компанията да предложи множество нови и обновени AI услуги.

„AWS остава лидер в облачните услуги с голяма разлика и сме развълнувани от огромния отклик на клиентите, който виждаме към нашите услуги с изкуствен интелект, като Amazon Bedrock, SageMaker и Kiro“, коментира говорителят на Amazon Селена Шен в изявление по имейл.

По думите ѝ през последните няколко месеца Amazon е подписала значителни сделки с широк кръг от клиенти, включително Delta Air Lines, Volkswagen и Администрацията за общи услуги на САЩ. „Ако погледнете който и да е списък с най-иновативните или най-бързо развиващите се стартъпи в света, ще откриете, че по-голямата част от тях изпълняват значителни натоварвания на AWS“, добави Шен.

(Продължава на следващата страница)