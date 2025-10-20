Проблеми в AWS доведоха до срив на редица популярни услуги по света

Хиляди потребители в САЩ се сблъскаха със срив на различни услуги, след като Amazon Web Services съобщи за проблеми в редица платформи. Много потребители се опитват да получат достъп до сайт или свързани гейминг платформи, са забелязали прекъсвания, пише The Economic Times.

Amazon Web Services е платформата за облачни услуги на американския интернет гигант Amazon. Тя стои в основата на около една трета от пазара на облачни услуги, което означава, че прякото прекъсване има сериозни последици.

Според DownDetector прекъсването е било докладвано от повече от 14 хил. потребители към 11 ч. днес. Най-засегнатите области на услугата са мобилни приложения: 53% от потребителите са съобщили за проблеми; начални страници: при 26% от потребителите е имало трудности; кошници за пазаруване: при 22% от потребителите.

Bloomberg съобщава за влошаване на услугите на няколко големи компании, включително разработчика на изкуствен интелект Perplexity и финансовите платформи Coinbase и Robinhood.

Потребителите на социални мрежи бързо се насочиха към платформи като DownDetector, за да съобщят за прекъсванията.

Потребителят @20wenty_ сподели списък със засегнатите игри и уебсайтове, докато Джон Р. Икин (@JREakin) отбеляза, че статусът на AWS е бил временно понижен до „Влошен“, преди да се върне към „Засегнат“

Друг потребител @TheMisterFrog потвърди, че прекъсването наистина е свързано с Amazon Web Services. Kris M пък потвърждава глобалния мащаб на прекъсването, отбелязвайки, че „ВСИЧКИ сайтове, използващи AWS, не работят“. Освен това призова да проверяват в X за актуализации в реално време.

Междувременно Bloomberg съобщи, че от AWS са дали официално изявление по случая.

„Можем да потвърдим повишени нива на грешки и забавяния при множество AWS услуги в региона US-EAST-1.“ посочи Amazon.com. Оплакванията на потребителите започнаха да се увеличават малко след 7:30 ч. сутринта лондонско време, като данните от Down Detector показват хиляди потребителски сигнали.

Други потребители споделиха за въздействието върху конкретни услуги. Лидия Рамирес е сред открилит, че приложението ѝ за училище Canvas не работи, докато Антон Ким и Самат Балтин съобщиха за проблеми с влизането в Amazon Relay и предупредиха, че доставките на пакети могат да се забавят.