Южнокорейският индекс Kospi прекъсна 4-дневната си серия от ръстове

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижения във вторник, предаде CNBC.

Южнокорейският индекс Kospi се срина с 2,37% до 4121,74 пункта, но измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се покачи с 1,31% до 926,57 пункта.

Kospi отбеляза ръстове в 12 от последните 15 сесии, регистрирайки няколко нови рекорда този месец, подкрепен от подема в сферата на изкуствения интелект (AI). Във вторник Южна Корея обяви, че ще утрои инвестициите си в AI през 2026 г.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 1,74% и затвори на ниво от 51 497,2 пункта, а по-широкият показател Topix спадна с 0,65% до 3310,14 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng отписа 0,79% от стойността си, достигайки 25 952,4 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се понижи с 0,75% до 4618,70 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отстъпи с 0,91% до 8813,7 пункта, след като централната банка на страната запази основната лихва без промяна на ниво от 3,6% поради страхове около ускорената инфлация.