Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха предимно с ръстове

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове в сряда, като японският индекс Nikkei 225 се повиши с 0,43% до 51 063,31 пункта,

а по-широкият показател Topix нарасна с 1,14% до ниво от 3359,33 пункта, съобщава CNBC.

Южнокорейският показател Kospi нарасна с 1,07% до 4150,39 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq скочи с 2,52% до ниво от 906,51 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отстъпи с 0,22% и приключи сесията на ниво от 8799,5 пункта.

Индийският бенчмарк Nifty 50 добави 0,75% до 25 887,95 пункта, а показателят BSE Sensex – също 75% до 84 499,62 пункта.

Цената на акциите на Billionbrains Garage Ventures, компанията майка на индийската онлайн брокерска платформа Groww, скочи с 20% при пазарния си дебют в сряда. Фирмата набра 66,3 млрд. рупии (около 748 млн. долара) в първичното си публично предлагане (IPO).

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,85% до 26 922,73 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се понижи с 0,13% до 4645,91 пункта.

Акциите на SoftBank Group поевтиняха с 10%, след като компанията съобщи, че е продала целия си дял в американския производител на чипове Nvidia за 5,83 млрд. долара, докато японският гигант се стреми да реализира печалби от своята „all in“ стратегия към създателя на ChatGPT - OpenAI. В края на борсовата сесия компанията се възстанови частично от загубите си, като книжата ѝ затвориха с поевтиняване от 3,46%.

В тримесечния си отчет SoftBank обяви, че през октомври е продала 32,1 млн. акции на Nvidia, както и е намалила дяла си в T-Mobile, набирайки общо 9,17 млрд. долара.

Междувременно Foxconn, най-големият в света производител на електроника и доставчик на Nvidia, съобщи в сряда, че печалбата ѝ за третото тримесечие е нараснала със 17% на годишна база благодарение на ръста в бизнеса ѝ със сървъри за изкуствен интелект.